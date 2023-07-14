Для iPhone 15 придуманы нейросетевые функции, которых еще не было на смартфонах

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В сети появились необычные инсайды относительно iPhone 15 — будущей новинки Apple, которая будет представлена в сентябре. Подробности собрали в iMore.



Согласно источнику, самые большие изменения произойдут с отслеживанием здоровья пользователя iPhone 15. Смартфон получит множество нововведений, связанных с нейросетевым анализом данных о самочувствии и настроении человека. Инсайдер Дэн Айвз из Wedbush пояснил, как это будет работать.





«Мы считаем, что вопрос в том, когда, а не в том, сделает ли Apple активные шаги в сторону ИИ. [Тим] Кук играет в шахматы, в то время как другие играют в шашки», — Дэн Айвз.



Инсайдер уверен, что iPhone 15 сможет «адаптировать пользовательские тренировки и планы питания и отслеживать все, от сна до дыхания, с более точными данными». Кроме того, ИИ также будет использоваться для отслеживания настроения пользователя путем захвата его речи, преобразования голоса в текст, а затем анализа текстовых сообщений.



В завершение своего прогноза Айвз сообщил, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подорожают на $200. О повышении ценника ранее Инсайдер уверен, что iPhone 15 сможет «адаптировать пользовательские тренировки и планы питания и отслеживать все, от сна до дыхания, с более точными данными». Кроме того, ИИ также будет использоваться для отслеживания настроения пользователя путем захвата его речи, преобразования голоса в текст, а затем анализа текстовых сообщений.В завершение своего прогноза Айвз сообщил, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подорожают на $200. О повышении ценника ранее уже писали другие аналитики.