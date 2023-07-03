iPhone 15 Pro избавится от главного недостатка современных смартфонов

Фото: Review Geek



Будущий iPhone 15 Pro станет гораздо легче, чем его предшественники. Об этом пишет Review Geek.



Как известно, большой вес — неизменный и неприятный спутник современных «лопатофонов». Поскольку девайсы напичканы разными модулями, датчиками и большими аккумуляторами, с их увесистостью приходится мириться. Однако будущий iPhone 15 Pro может приятно удивить фанатов.



Согласно источнику, новый инсайд подтверждает снижение веса будущего флагмана Apple. Достичь этого инженеры смогут благодаря иному материалу рамки — вместо нержавеющей стали будет использован титановый сплав, который существенно легче неё. О таком изменении сообщают «два источника в цепочке поставок» запчастей для заводов Apple.



Напомним, что в корпусе Apple Watch Ulra уже используется титан, что позволило сделать довольно громоздкие часы не слишком тяжелыми. Пожалуй, титановый сплав не помешает и будущей XR-гарнитуре Apple Vision Pro.

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