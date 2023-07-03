iPhone 15 Pro избавится от главного недостатка современных смартфонов

Олег

iPhone 15 Pro

Фото: Review Geek

Будущий iPhone 15 Pro станет гораздо легче, чем его предшественники. Об этом пишет Review Geek.

Как известно, большой вес — неизменный и неприятный спутник современных «лопатофонов». Поскольку девайсы напичканы разными модулями, датчиками и большими аккумуляторами, с их увесистостью приходится мириться. Однако будущий iPhone 15 Pro может приятно удивить фанатов.

Согласно источнику, новый инсайд подтверждает снижение веса будущего флагмана Apple. Достичь этого инженеры смогут благодаря иному материалу рамки — вместо нержавеющей стали будет использован титановый сплав, который существенно легче неё. О таком изменении сообщают «два источника в цепочке поставок» запчастей для заводов Apple.

Напомним, что в корпусе Apple Watch Ulra уже используется титан, что позволило сделать довольно громоздкие часы не слишком тяжелыми. Пожалуй, титановый сплав не помешает и будущей XR-гарнитуре Apple Vision Pro. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Review Geek
Cсылки по теме:
15 причин дождаться iPhone 15 Pro и не брать iPhone 13 Pro
В сеть утекли все цвета iPhone 15
На AliExpress слили дизайн всей линейки iPhone 15

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+560
pincher
А я думал главное это не вес устройства а емкость аккумулятора 🤔🤔🤔
Сегодня в 10:14
#
John Doe
+668
John Doe pincher
Более того, чем тяжелее аккумулятор, тем он более емкий.
Сегодня в 10:55
#
Dmitriy
+578
Dmitriy
А у народа уже не хватает сил мобилку поднять?
Сегодня в 10:33
#
Роман Лесной
+9
Роман Лесной
Да сделайте уже из карбона))
2 часа назад в 11:27
#
Вася Вотафаков
+5456
Вася Вотафаков
Если убрать аккум с телефона то можно снизить вес устройства вдвое 🤣
2 часа назад в 11:36
#