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iPhone 15 Pro Max получит значительный редизайн, но пользователи вряд ли это заметят
Фархад Усманов —
Рендер: Константин Миленин
В преддверии скорого начала массового производства новых смартфонов Apple в сети появилась информация об одном неочевидном изменении в дизайне камерного блока iPhone 15 Pro Max.
По данным инсайдеров, компания собирается изменить компоновку системы камер в самой топовой модели, чтобы освободить пространство в корпусе под новый объектив перископического типа. Источники в очередной раз подчеркнули, что такая камера будет эксклюзивной для версии Pro Max, базовая «прошка» не получит такого апгрейда.
Apple просто поменяет местами сверхширик и телевик. Внешне такое изменение будет не слишком заметным, но внутри смартфон ждёт действительно масштабный редизайн. Предполагается, что перископическая система линз обеспечит 5-кратный или 6-кратный оптический зум. Для сравнения, текущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предлагает только 3-кратное оптическое приближение.
Ожидается, что Apple представит серию iPhone 15 в сентябре.
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