iPhone 15 Pro Max получит значительный редизайн, но пользователи вряд ли это заметят

Фархад
iPhone 15 Pro Max
Рендер: Константин Миленин

В преддверии скорого начала массового производства новых смартфонов Apple в сети появилась информация об одном неочевидном изменении в дизайне камерного блока iPhone 15 Pro Max.

По данным инсайдеров, компания собирается изменить компоновку системы камер в самой топовой модели, чтобы освободить пространство в корпусе под новый объектив перископического типа. Источники в очередной раз подчеркнули, что такая камера будет эксклюзивной для версии Pro Max, базовая «прошка» не получит такого апгрейда.

iPhone 14 camera

Apple просто поменяет местами сверхширик и телевик. Внешне такое изменение будет не слишком заметным, но внутри смартфон ждёт действительно масштабный редизайн. Предполагается, что перископическая система линз обеспечит 5-кратный или 6-кратный оптический зум. Для сравнения, текущие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предлагает только 3-кратное оптическое приближение.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 15 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+5
Putin2
Ну это точно революшин 🤦🏻‍♂️
Ждём следующее новшество — поменять + / — местами.. и тогда точно будет перемога👍🏻😜😂🤦🏻‍♂️
Ипать они клоуны, конечно 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
2 часа назад в 22:11
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