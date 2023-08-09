iPhone 15 Pro поразит пользователей нереально крутой графикой

Авторитетный инсайдер под ником Unknownz21 поделился интересными подробностями о начинке моделей iPhone 15 Pro и ‌iPhone 15 Pro‌ Max.По его словам, будущий чип Apple A17 состоит из 6-ядерного процессора и 6-ядерного графического процессора. Для сравнения текущий чипсет A16 оснащён 6-ядерный ЦП и 5 графическими ядрами, поэтому новые флагманские iPhone смогут похвастаться значительными улучшениями графики. Правда, пока не до конца ясно, зачем это нужно в смартфонах.Кроме того, инсайдер раскрыл, что процессор чипа A17 будет работать на максимальной тактовой частоте в 3,70 ГГц, что немного превышает пиковую отметку A16 в 3,46 ГГц. Автор публикации также утверждает, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max сохранят те же 6 ГБ оперативной памяти, что текущее поколение смартфонов, хотя предыдущие слухи указывали на увеличение ОЗУ до 8 ГБ.Напомним, что чип A17 будет построен по 3-нм техпроцессу TSMC, который обеспечит повышение производительности на 15% и снижение энергопотребления на 30% в будущих устройствах Apple.Ожидается, что Apple представит новые гаджеты 12 сентября.