iPhone 15 Pro возродит технологию из iPhone 7. Хорошо это или плохо — остается загадкой





В сети за последний год неоднократно появлялись инсайды о том, что iPhone 15 Pro лишится всех физических кнопок. Считается, что Apple внедрит в смартфон сенсорные кнопки с тактильной отдачей — впервые эта технология появилась в iPhone 7 в далеком 2016 году.





Как это будет устроено Согласно MacRumors, будущие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra будут оснащены двумя дополнительными блоками Taptic Engine — модули расположатся на торцах смартфона с внутренней стороны. Они будут отрабатывать нажатия на сенсорные площадки, имитируя клик.



Получается, что один электромотор будет отвечать за нажатия на кнопку Power, а второй — за клавиши громкости. В результате количество модулей Taptic Engine в будущих iPhone увеличится с одного до трех.





Что хорошего В числе преимуществ использования сенсора вместо физических кнопок обычно называют износостойкость: если нет движущихся элементов, значит нечему и ломаться. В последней большой утечке раскрылось больше подробностей о том, как будут работать сенсорные кнопки в iPhone 15 Pro.



А еще отказ от физических кнопок позволит сделать iPhone более влагостойким. При этом слабым местом в защите устройства останется порт зарядки.





Что плохого К замене физических кнопок сенсорными возникает немало вопросов, и почти все они касаются так называемого «юзабилити» — иными словами, насколько удобно будет пользоваться такими кнопками.



Например, как их нажимать, когда смартфон находится в чехле? Даже если сделать в торцах отверстия для доступа к сенсорным площадкам, то удобства не прибавится: ведь сенсор будет считывать силу нажатия, а надавить на корпус через узкое отверстие чехла будет проблематично.



При этом не стоит забывать, что каждый моторчик Taptic Engine потребляет энергию — а значит, автономность будущего смартфона может снизиться.



И наконец, можно поспорить с аргументом, касающимся износостойкости: после перехода на сенсорные площадки с тактильной отдачей внутри iPhone станет на два модуля Taptic Engine больше. Вряд ли можно сказать, что при таком раскладе действительно нечему ломаться.