iPhone 15 Pro возродит технологию из iPhone 7. Хорошо это или плохо — остается загадкой

Олег

iPhone 15 Pro

В сети за последний год неоднократно появлялись инсайды о том, что iPhone 15 Pro лишится всех физических кнопок. Считается, что Apple внедрит в смартфон сенсорные кнопки с тактильной отдачей — впервые эта технология появилась в iPhone 7 в далеком 2016 году.


Как это будет устроено

Согласно MacRumors, будущие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra будут оснащены двумя дополнительными блоками Taptic Engine — модули расположатся на торцах смартфона с внутренней стороны. Они будут отрабатывать нажатия на сенсорные площадки, имитируя клик.

Получается, что один электромотор будет отвечать за нажатия на кнопку Power, а второй — за клавиши громкости. В результате количество модулей Taptic Engine в будущих iPhone увеличится с одного до трех.


Что хорошего

В числе преимуществ использования сенсора вместо физических кнопок обычно называют износостойкость: если нет движущихся элементов, значит нечему и ломаться. В последней большой утечке раскрылось больше подробностей о том, как будут работать сенсорные кнопки в iPhone 15 Pro.

А еще отказ от физических кнопок позволит сделать iPhone более влагостойким. При этом слабым местом в защите устройства останется порт зарядки.


Что плохого

К замене физических кнопок сенсорными возникает немало вопросов, и почти все они касаются так называемого «юзабилити» — иными словами, насколько удобно будет пользоваться такими кнопками.

Например, как их нажимать, когда смартфон находится в чехле? Даже если сделать в торцах отверстия для доступа к сенсорным площадкам, то удобства не прибавится: ведь сенсор будет считывать силу нажатия, а надавить на корпус через узкое отверстие чехла будет проблематично.

При этом не стоит забывать, что каждый моторчик Taptic Engine потребляет энергию — а значит, автономность будущего смартфона может снизиться.

И наконец, можно поспорить с аргументом, касающимся износостойкости: после перехода на сенсорные площадки с тактильной отдачей внутри iPhone станет на два модуля Taptic Engine больше. Вряд ли можно сказать, что при таком раскладе действительно нечему ломаться. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+52
denisba
Дырок в чехле станет больше..
Вчера в 21:41
#
+358
Geek denisba
Технических отверстий 😁
Вчера в 22:45
#
+52
denisba Geek
Техническое это скорее то что можно закрыть чехлом, лоток сим карты например, а тут дырки…
Вчера в 23:31
#
kardigan
+3013
kardigan Geek
Технологических!
54 минуты назад
#
Пётр Куликов
0
Пётр Куликов
Таптик энжэн появился впервые в 6s, а не в 7.
Вчера в 23:07
#
–36
oskar
iPhone 7 стал последний с физической кнопкой home.
Вчера в 23:15
#
+52
denisba oskar
А как же 8 и se-3?
Сегодня в 00:16
#
YABLOKOFON
+115
YABLOKOFON oskar
6S последним стал, в 7 кнопка сенсорная
А так да SE3 последний айфон с кнопкой домой
Сегодня в 01:46
#
kardigan
+3013
kardigan
Если сенсорная кнопка всё таки перестанет функционировать, не придётся ли за неё выложить гораздо больше?
52 минуты назад
#
EDD
+190
EDD
Сколько айфонов было, ни одна физическая кнопка не вышла из строя, при активном использовании. Так что бред это всё — про износ.
39 минут назад
#