iPhone 16 лишится самого привычного для пользователей элемента управления

Олег

iPhone 15


Компания Apple заказала большое количество емкостных механизмов в Тайване. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, заказ получила тайваньская корпорация Advanced Semiconductor Engineering. Она соберет и поставит для Apple емкостные модули SiP; если сказать проще, то это двойные модули Taptic Engine, которые используются для виброотдачи нажатия в сенсорных кнопках.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Инсайд гласит, что Apple собирается полностью избавить iPhone 16 от физических кнопок громкости и включения, заменив их на сенсорные с тактильной отдачей. Именно так компания когда-то поступила с кнопкой Home со встроенным сканером Touch ID. Слухи о полном отказе от физических клавиш ходили еще перед выпуском iPhone 15, но, похоже, реализовано это будет только в текущем году.

Другой источник отмечает, что Apple уже тестировала ранний прототип iPhone 16 с «тактильными» кнопками и забраковала его, вернувшись к физическим. По этой причине заказанная партия модулей Taptic Engine может предназначаться моделям iPhone 2025 года, однако вероятность такого расклада существенно меньше. 

-5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Cамый доступный iPhone 16 Pro наконец лишится своего главного недостатка. Теперь точно можно брать!
6 самых ожидаемых улучшений камер iPhone 16, ради которых их стоит ждать
iPhone 16 Pro наконец перестанет портить фотографии. Дождались!

Рекомендации

Рекомендации

Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay
Таксистов уличили в махинациях с ценами. Вот почему поездки такие дорогие
В России изменятся правила пользования услугами сотовой связи

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии