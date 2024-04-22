iPhone 16 лишится самого привычного для пользователей элемента управления



Компания Apple заказала большое количество емкостных механизмов в Тайване. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, заказ получила тайваньская корпорация Advanced Semiconductor Engineering. Она соберет и поставит для Apple емкостные модули SiP; если сказать проще, то это двойные модули Taptic Engine, которые используются для виброотдачи нажатия в сенсорных кнопках.







Инсайд гласит, что Apple собирается полностью избавить iPhone 16 от физических кнопок громкости и включения, заменив их на сенсорные с тактильной отдачей. Именно так компания когда-то поступила с кнопкой Home со встроенным сканером Touch ID. Слухи о полном отказе от физических клавиш ходили еще перед выпуском iPhone 15, но, похоже, реализовано это будет только в текущем году.



Другой источник отмечает, что Apple уже тестировала ранний прототип iPhone 16 с «тактильными» кнопками и забраковала его, вернувшись к физическим. По этой причине заказанная партия модулей Taptic Engine может предназначаться моделям iPhone 2025 года, однако вероятность такого расклада существенно меньше.