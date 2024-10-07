iPhone 16 Pro Max показал Samsung Galaxy S24 Ultra, что такое настоящая автономность

Фархад
iPhone

Канадский блогер Давид «PhoneBuff» Рахими сравнил время автономной работы iPhone 16 Pro Max с главным конкурентом в лице Samsung Galaxy S24 Ultra в интенсивном тесте. Спойлер: корейскому флагману не хватило совсем чуть-чуть… до прошлогоднего айфона.

Как обычно, PhoneBuff использовал роботизированную руку, чтобы эксперимент был максимально прозрачным и точным. Роборука включала различные функции и приложения поочередно на каждом смартфоне. В общей сложности iPhone проработал 28 часов и 14 минут, выдав более 12 часов активного экранного времени и 16 часов в режиме ожидания. Он установил абсолютный рекорд, побив все другие смартфоны, протестированные PhoneBuff за всё время.



Суперфлагман Samsung Galaxy S24 Ultra продержался 27 часов и 18 минут. Это немного меньше, чем прошлогодний iPhone 15 Pro Max, который в схожем тесте выдал 27 часов и 45 минут.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+5306
Mers
Но стереотипное «iPhone около розетки», у некоторых юзеров, с противоположного берега, еще долго будет звучать как один из минусов))
Вчера в 22:21
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