iPhone 16 Pro наконец перестанет портить фотографии. Дождались!

Олег

iPhone 16


Компания Apple тестирует новое покрытие для подавления бликов на фотоснимках для будущего флагмана iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.

Блики на фотографиях с источниками света — давняя и очень раздражающая особенность фотокамеры многих моделей iPhone. По каким-то причинам, возможно, связанным с конструкцией линзы, при съемке на айфоны лампы, фонаря, светодиодов и любых светящихся объектов на фотографиях остается ряд из нескольких бликов. В некоторых случаях это выглядит как художественный штрих, но зачастую просто бесит.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, Apple разрабатывает специальное антибликовое покрытие для линз задней камеры. Инсайдер из цепочки поставок назвал этот процесс «атомно-слоевым осаждением» и сообщил, что уже отгружает Apple оборудование для этой технологии. Покрытие линз должно свести к минимуму блики и ореолы на фото с камеры iPhone 16 Pro. Завезут ли аналогичную технологию в базовый iPhone 16, неизвестно. 

7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Раскрыты точные характеристики iPhone SE 4. Даже ИИ в нём будет
iPhone 16 предложит гораздо больше расцветок, чем iPhone 15
iPhone 16 Pro практически лишится рамок

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp умер по всей стране — не работает вообще ничего
Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

John Doe
+721
John Doe
Будет интересно посмотреть, потому что этот эффект присутствует даже у самых дорогих светофильтров типа шнайдеровских B+W.
2 часа назад в 16:51
#
+26
607030
На ифоне 13 через секунду после съемки фото становится пластиковым. Когда это уберут!!!
2 часа назад в 17:11
#