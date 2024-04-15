iPhone 16 Pro наконец перестанет портить фотографии. Дождались!



Компания Apple тестирует новое покрытие для подавления бликов на фотоснимках для будущего флагмана iPhone 16 Pro. Об этом пишет MacRumors.



Блики на фотографиях с источниками света — давняя и очень раздражающая особенность фотокамеры многих моделей iPhone. По каким-то причинам, возможно, связанным с конструкцией линзы, при съемке на айфоны лампы, фонаря, светодиодов и любых светящихся объектов на фотографиях остается ряд из нескольких бликов. В некоторых случаях это выглядит как художественный штрих, но зачастую просто бесит.







Согласно источнику, Apple разрабатывает специальное антибликовое покрытие для линз задней камеры. Инсайдер из цепочки поставок назвал этот процесс «атомно-слоевым осаждением» и сообщил, что уже отгружает Apple оборудование для этой технологии. Покрытие линз должно свести к минимуму блики и ореолы на фото с камеры iPhone 16 Pro. Завезут ли аналогичную технологию в базовый iPhone 16, неизвестно.