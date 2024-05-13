iPhone 16 Pro получит более «сочный» дисплей, но до китайских смартфонов ему ещё далеко

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Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился в китайской соцсети Weibo новыми подробностями о будущих флагманских смартфонах Apple. По его словам, iPhone 16 Pro получит новый дисплей, который будет на 20% ярче по сравнению с iPhone 15 Pro.Правда, речь идёт не о пиковых показателях при просмотре HDR-контента, как это любят делать китайские бренды, «разгоняя» дисплеи до 6000 нит. Всё намного проще — в iPhone 16 Pro‌ типичная яркость при просмотре SDR вырастет до 1200 нит, а пик в HDR останется на прежнем уровне в скромные 1600 нит.Тем не менее пользователи оценят это нововведение, поскольку большая часть контента на экране iPhone отображается именно в SDR. Проще говоря, общая яркость смартфона в обычных сценариях значительно вырастет. Кстати, этот показатель в 1000 нит не менялся с момента выпуска iPhone 13 Pro в 2021 году.Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре.