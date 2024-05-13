iPhone 16 Pro получит более «сочный» дисплей, но до китайских смартфонов ему ещё далеко

Фархад
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Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился в китайской соцсети Weibo новыми подробностями о будущих флагманских смартфонах Apple. По его словам, iPhone 16 Pro получит новый дисплей, который будет на 20% ярче по сравнению с iPhone 15 Pro.

Правда, речь идёт не о пиковых показателях при просмотре HDR-контента, как это любят делать китайские бренды, «разгоняя» дисплеи до 6000 нит. Всё намного проще — в iPhone 16 Pro‌ типичная яркость при просмотре SDR вырастет до 1200 нит, а пик в HDR останется на прежнем уровне в скромные 1600 нит.

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Тем не менее пользователи оценят это нововведение, поскольку большая часть контента на экране iPhone отображается именно в SDR. Проще говоря, общая яркость смартфона в обычных сценариях значительно вырастет. Кстати, этот показатель в 1000 нит не менялся с момента выпуска iPhone 13 Pro в 2021 году.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3626
kardigan
«До китайских смартфонов ему ещё далеко»😀
2 часа назад в 11:55
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Mers
+5122
Mers
Вчера при серфинге начал ощущать, что смарт ощутимо так стал греться. Заблокировал. Все равно греется. Выключил. Нагрев не ушел. Все, думаю, сейчас аккумулятору видимо придет конец. Включил. Полежав немного нагрев ушел. Что это было?🤔. Если не аккумулятор, то что за процессы в нем могли протекать, в выключенном состоянии, что так нагрели смарт.
56 секунд назад
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