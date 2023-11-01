iPhone 16 Pro получит еще одну загадочную кнопку на корпусе

Фото: MacRumors
Компания Apple готовится внедрить в свой будущий флагман еще одну дополнительную физическую кнопку. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы уже писали, что инсайдеры заметили в утечках новую загадочную кнопку на торце iPhone 16 Pr, предназначения которой до сих пор никто не знает. Между сотрудниками Apple она называется Capture Button или «Кнопка захвата».
Компания Apple готовится внедрить в свой будущий флагман еще одну дополнительную физическую кнопку. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы уже писали, что инсайдеры заметили в утечках новую загадочную кнопку на торце iPhone 16 Pr, предназначения которой до сих пор никто не знает. Между сотрудниками Apple она называется Capture Button или «Кнопка захвата».
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Внутреннее название наводит на несколько догадок — спуск камеры или быстрый скриншот — но подтверждений пока нет ни для одной из них. Если вариант со спуском затвора подтвердится, то мы вернемся в 2000-е — Nokia и Sony Ericsson любили оснащать свои камерофоны такими кнопками.
Помимо этого, новая кнопка действия может стать тактильной: она будет без физического движения и в уровень с корпусом, а нажатия отработает Haptic Touch. Такие слухи были еще до выхода iPhone 15 Pro и сейчас появляются снова.
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