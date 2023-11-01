iPhone 16 Pro получит еще одну загадочную кнопку на корпусе

Внутреннее название наводит на несколько догадок — спуск камеры или быстрый скриншот — но подтверждений пока нет ни для одной из них. Если вариант со спуском затвора подтвердится, то мы вернемся в 2000-е — Nokia и Sony Ericsson любили оснащать свои камерофоны такими кнопками.Помимо этого, новая кнопка действия может стать тактильной: она будет без физического движения и в уровень с корпусом, а нажатия отработает Haptic Touch. Такие слухи были еще до выхода iPhone 15 Pro и сейчас появляются снова.