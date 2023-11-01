iPhone 16 Pro получит еще одну загадочную кнопку на корпусе

Олег

iPhone 16

Фото: MacRumors

Компания Apple готовится внедрить в свой будущий флагман еще одну дополнительную физическую кнопку. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы уже писали, что инсайдеры заметили в утечках новую загадочную кнопку на торце iPhone 16 Pr, предназначения которой до сих пор никто не знает. Между сотрудниками Apple она называется Capture Button или «Кнопка захвата».

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Внутреннее название наводит на несколько догадок — спуск камеры или быстрый скриншот — но подтверждений пока нет ни для одной из них. Если вариант со спуском затвора подтвердится, то мы вернемся в 2000-е — Nokia и Sony Ericsson любили оснащать свои камерофоны такими кнопками.

Nokia

Помимо этого, новая кнопка действия может стать тактильной: она будет без физического движения и в уровень с корпусом, а нажатия отработает Haptic Touch. Такие слухи были еще до выхода iPhone 15 Pro и сейчас появляются снова. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+732
Dmitriy
Нужно больше кнопок на корпусе, и делать серии нажаний в разных комбинациях.
Сегодня в 09:34
#
tellurian
+4732
tellurian
Надеюсь это утка. Делать фото можно нажимая кнопку звука. Если её сделают сенсорной, тогда будет смысл.
Сегодня в 10:17
#
+50
denisba
Надеюсь это будет сканер отпечатков.
Сегодня в 11:09
#
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