iPhone 16 Pro получит самый крутой дисплей в индустрии. Улучшения действительно важные

Олег

iPhone 16 Pro (но это неточно)


Компания Apple установит в iPhone 16 Pro инновационный дисплей, лучший, чем в актуальном флагмане Samsung. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, будущий флагман Apple получит самую новую и передовую матрицу, собранную по технологии М14 OLED. Цифра рядом с буквой М обозначает поколение экрана, и 14-е будет максимально качественным. Новая технология будет применена только в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а базовые модели iPhone 16 останутся с прошлогодними дисплеями.

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Матрица M14 OLED отличается более высокой пиковой яркостью, а также повышенным сроком службы. Ожидается, что именно такой экран получит Google Pixel 9, который должен быть представлен 13 августа. В актуальном флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra используется матрица похуже. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3668
kardigan
Получит самый качественный дисплей, которого нет даже во флагманах Самсунга благодаря поставкам от Samsung😀
час назад в 17:16
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Nikita Morgun
+200
Nikita Morgun kardigan
Ага, точно! Лучше пусть ШИМ уберут))
час назад в 17:41
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