iPhone 16 Pro получит самый крутой дисплей в индустрии. Улучшения действительно важные



Компания Apple установит в iPhone 16 Pro инновационный дисплей, лучший, чем в актуальном флагмане Samsung. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, будущий флагман Apple получит самую новую и передовую матрицу, собранную по технологии М14 OLED. Цифра рядом с буквой М обозначает поколение экрана, и 14-е будет максимально качественным. Новая технология будет применена только в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а базовые модели iPhone 16 останутся с прошлогодними дисплеями.







Матрица M14 OLED отличается более высокой пиковой яркостью, а также повышенным сроком службы. Ожидается, что именно такой экран получит Google Pixel 9, который должен быть представлен 13 августа. В актуальном флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra используется матрица похуже.