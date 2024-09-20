iPhone 16 Pro разобрали до винтика и вот что нашли

Блогеры получили и разобрали на камеру самый свежий флагман Apple. Вскрылось несколько любопытных деталей.
Ролик появился на YouTube-канале REWA Technology. На нем можно увидеть полную разборку и «внутренний мир» iPhone 16 Pro. Среди прочего, подтвердилась раскрытая недавно емкость аккумулятора — 3582 mAh против 3274 в iPhone 15 Pro. Кроме того, батарея в новинке имеет металлический корпус для лучшего рассеивания тепла и меньшей деградации от перегрева.
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А вот слух о новом методе приклейки батареи не подтвердился: на iPhone 16 Pro всё так же присутствуют липкие «язычки», как и в прошлых поколениях. Предположительно, инновационный клей применили в этом году только в iPhone 16 и 16 Plus.