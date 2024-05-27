iPhone 16 Pro сравнили с iPhone 15 Pro на «живых» фото. Они заметно отличаются

В сети появились фотографии макета iPhone 16 Pro, который был создан на основе утекших ранее оригинальных чертежей. Снимки опубликовал в своем Twitter-аккаунте азиатский инсайдер Маджин Бу.Согласно источнику, макет напечатали на 3D-принтере, взяв за основу CAD-файлы из более ранней утечки. Такой макет точно отображает габариты смартфона и расположение различных элементов, вроде блока камер. Помимо этого, инсайдер сравнил актуальный iPhone 15 Pro с получившейся «болванкой».

Судя по снимкам, смартфоны заметно различаются габаритами. Это подтверждает более ранние слухи об увеличении диагонали в iPhone 16 Pro с 6,1 до 6,3 дюймов. Размеры смартфона составят 149,6 × 71,45 × 8,25 мм, тогда как актуальный флагман имеет корпус 146,6 × 70,6 × 8,25 мм; будущий айфон станет существенно выше на 3 мм и чуть шире.По другим источникам, iPhone 16 Pro наконец получит обновленный сверхширокоугольный объектив — снимки на существующую в Pro-моделях линзу не выдерживают никакой конкуренции. Модуль получит разрешение 48 Мп и сможет работать в 12 Мп-режиме, чтобы обеспечить большую светочувствительность.