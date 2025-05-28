iPhone 16 — самый продаваемый смартфон в мире. Пользователи Android в меньшинстве?

Фархад

iPhone

Согласно отчету аналитической фирмы Counterpoint Research, базовый iPhone 16 возглавил глобальные продажи смартфонов в первом квартале 2025 года — впервые с 2022 года.

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Базовый iPhone 16 особенно хорошо показал себя в Японии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сильные результаты объясняются улучшением экономической ситуации и новыми субсидиями от операторов в Японии, что дало Apple преимущество. Следом за ним в рейтинге расположились iPhone 16 Pro Max и 16 Pro. Новый iPhone 16e дебютировал в глобальной десятке, заняв шестое место всего через месяц после выхода. Он показал значительный рост по сравнению с линейкой SE благодаря улучшенному дизайну и функциональности.

CP

Samsung заняла четыре позиции в топ-10. Galaxy S25 Ultra оказался на седьмом месте, Galaxy A55 — на девятом, Galaxy A16 5G занял пятое место, а Galaxy A06 ворвался в десятку благодаря массовому спросу на устройства дешевле $100. Единственным другим брендом в рейтинге стала Xiaomi: Redmi 14C 4G вырос на 43% благодаря сильным продажам в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
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Источник:
9to5
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Комментарии

+74
arnikrock
Do not crazy. Неудивительно. Appple решает всё и вся.
час назад в 23:39
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