iPhone 16 — самый продаваемый смартфон в мире. Пользователи Android в меньшинстве?







Согласно отчету аналитической фирмы Counterpoint Research, базовый Согласно отчету аналитической фирмы Counterpoint Research, базовый iPhone 16 возглавил глобальные продажи смартфонов в первом квартале 2025 года — впервые с 2022 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Базовый iPhone 16 особенно хорошо показал себя в Японии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сильные результаты объясняются улучшением экономической ситуации и новыми субсидиями от операторов в Японии, что дало Apple преимущество. Следом за ним в рейтинге расположились iPhone 16 Pro Max и 16 Pro. Новый iPhone 16e дебютировал в глобальной десятке, заняв шестое место всего через месяц после выхода. Он показал значительный рост по сравнению с линейкой SE благодаря улучшенному дизайну и функциональности.Samsung заняла четыре позиции в топ-10. Galaxy S25 Ultra оказался на седьмом месте, Galaxy A55 — на девятом, Galaxy A16 5G занял пятое место, а Galaxy A06 ворвался в десятку благодаря массовому спросу на устройства дешевле $100. Единственным другим брендом в рейтинге стала Xiaomi: Redmi 14C 4G вырос на 43% благодаря сильным продажам в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.