iPhone 16 сделают очень похожим на старые айфоны



В сети появились новые подробности о будущем iPhone 16. Их опубликовал MacRumors.



Согласно источнику, свежий инсайд касается дизайна задней крышки будущих новинок. Пользователь Twitter с ником @URedditor написал, что объективы задней камеры в базовом iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут расположены вертикально, как в iPhone 11 и 12, а не по диагонали, как в iPhone 13 и 14.



Инсайдер считает, что такое изменение вкупе с Dynamic Island сделает iPhone 16 очень узнаваемым и все будут понимать, что это последняя модель айфона. Однако есть предположение, что при взгляде только на заднюю крышку он будет считываться как iPhone 12, особенно с учетом аналогичного дизайна и формы боковых граней (если они конечно останутся таковыми).