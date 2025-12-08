iPhone 16 стал лидером мировых продаж. А кто ещё вошёл в топ?







Эксперты из Counterpoint Research провели исследование рынка, согласно которому iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2025 года.

iPhone 16 сохраняет высокую популярность благодаря своей стабильности, акциям операторов на развитых рынках и востребованной стандартной конфигурации в регионах с низкой долей ультра-премиальных моделей. Интересно, что в топ-10 вошёл и iPhone 17 Pro Max, причём он сразу стал лидером продаж в сентябре 2025 года. Основные причины высокого спроса — редизайн, новый телевик и оптимальное время для обновление с iPhone 11/12.Несмотря на лидерство Apple, Samsung также усилила своё присутствие в топ-10, занимая пять мест серией Galaxy A. Увы, флагманы южнокорейского бренда не в почёте. Зато сегмент складных смартфонов показал рост поставок на 14% в годовом исчислении. Основной вклад внесла серия Samsung Galaxy Z 7. В следующем году рост этого сегмента может ещё больше увеличиться за счёт выхода iPhone Fold.