iPhone 16 стал лидером мировых продаж. А кто ещё вошёл в топ?

Эксперты из Counterpoint Research провели исследование рынка, согласно которому iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2025 года.
Несмотря на лидерство Apple, Samsung также усилила своё присутствие в топ-10, занимая пять мест серией Galaxy A. Увы, флагманы южнокорейского бренда не в почёте. Зато сегмент складных смартфонов показал рост поставок на 14% в годовом исчислении. Основной вклад внесла серия Samsung Galaxy Z 7. В следующем году рост этого сегмента может ещё больше увеличиться за счёт выхода iPhone Fold.