iPhone 16e показал свое слабое место перед Android-смартфонами

Зарубежная аналитическая компания Cellular Insights провела тестирование нового модема Apple C1 в его единственном носителе — iPhone 16e — и сравнила результаты с Android-смартфонами. Результаты не впечатляют.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides