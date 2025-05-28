iPhone 16e показал свое слабое место перед Android-смартфонами

Фото: AppleСогласно MacRumors, в эксперименте участвовали две неназванных модели смартфонов с Android стоимостью $619 и $799 — один из них использует сетевой чип Qualcomm X80, а второй Snapdragon X75. Со стороны Apple был iPhone 16e, так как других моделей с «яблочным» модемом пока не существует. Тестирование проводилось в Нью-Йорке в сетях 5G с частотой менее 6 ГГц американского оператора T-mobile.
Зарубежная аналитическая компания Cellular Insights провела тестирование нового модема Apple C1 в его единственном носителе — iPhone 16e — и сравнила результаты с Android-смартфонами. Результаты не впечатляют.
Зарубежная аналитическая компания Cellular Insights провела тестирование нового модема Apple C1 в его единственном носителе — iPhone 16e — и сравнила результаты с Android-смартфонами. Результаты не впечатляют.
В отчете сказано, что айфон стабильно проигрывал двум своим оппонентам, особенно в помещении. В среднем Android-смартфоны достигали скорости загрузки данных на 35% выше, чем iPhone 16e, а скорость выгрузки и вовсе была выше практически в два раза. Вывод таков: смартфоны с модемами Qualcomm «имеют явное преимущество» перед iPhone 16e с Apple C1 для тех, кому важна работа мобильного интернета.
В этой истории есть нюанс: исследование было проведено по заказу Qualcomm. Были ли результаты подтасованы или подменены — неизвестно, но теперь компания с радостью приводит результаты в пример своего конкурентного превосходства.