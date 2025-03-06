iPhone 17 Air получит «ядерную» автономность

Фархад

air

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился подробностями о самом необычном улучшении в iPhone 17 Air. По его словам, девайс получит аккумулятор с элементами «высокой плотности».

Инсайдер утверждает, что Apple сначала протестирует новые батареи в сверхтонком iPhone 17 Air, а позже задействует их в первом складном iPhone. Учитывая, что этот же ультратонкий смартфон получит кастомный модем Apple C1 и лишиться дополнительных камер, девайс сможет предложить самое длительное время автономной работы среди всех iPhone. Скорее всего, более подробная информация о батареях появится уже в апреле-мае, поскольку в этот период поставщики запустят массовое производство компонентов для осенних iPhone.

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Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре. Со слов инсайдеров, его толщина составит всего 5,5 мм.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

lonelysoul
+426
lonelysoul
Ошибка в слове "лишится."
2 часа назад в 21:19
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