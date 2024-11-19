iPhone 17 Air впечатлит всех ультратонким корпусом







Аналитик гонконгского инвестиционного банка Haitong Джефф Пу раскрыл толщину будущего iPhone 17 Air, который выйдет осенью следующего года. Инсайдер уверен, что девайс получит ультратонкий 6-мм корпус. Аналитик гонконгского инвестиционного банка Haitong Джефф Пу раскрыл толщину будущего iPhone 17 Air, который выйдет осенью следующего года. Инсайдер уверен, что девайс получит ультратонкий 6-мм корпус. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее сообщалось, что Apple не сможет выпустить смартфон тоньше iPhone 6 (6,9 мм) из-за особенности батареи. Видимо, инженеры компании что-то смогли придумать. Таким образом, iPhone 17 Air будет почти на ~25% тоньше любой из моделей iPhone 16 (7,8 мм) и iPhone 16 Pro (8,25 мм).Стоит отметить, что самым тонким продуктом Apple на сегодняшний день является 13-дюймовый iPad Pro 2024 года, толщина которой составляет всего 5,1 мм.По словам Пу, iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевую рамку, уменьшенный вырез под Dynamic Island с Face ID и селфи-камерой на 24 Мп, одну основную камеру на 48 Мп, чип A19 и 8 ГБ оперативной памяти для работы Apple Intelligence.Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре 2025 года.