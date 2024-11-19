iPhone 17 Air впечатлит всех ультратонким корпусом

Фархад



Аналитик гонконгского инвестиционного банка Haitong Джефф Пу раскрыл толщину будущего iPhone 17 Air, который выйдет осенью следующего года. Инсайдер уверен, что девайс получит ультратонкий 6-мм корпус.

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Ранее сообщалось, что Apple не сможет выпустить смартфон тоньше iPhone 6 (6,9 мм) из-за особенности батареи. Видимо, инженеры компании что-то смогли придумать. Таким образом, iPhone 17 Air будет почти на ~25% тоньше любой из моделей iPhone 16 (7,8 мм) и iPhone 16 Pro (8,25 мм).

Стоит отметить, что самым тонким продуктом Apple на сегодняшний день является 13-дюймовый iPad Pro 2024 года, толщина которой составляет всего 5,1 мм.

По словам Пу, iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый дисплей, алюминиевую рамку, уменьшенный вырез под Dynamic Island с Face ID и селфи-камерой на 24 Мп, одну основную камеру на 48 Мп, чип A19 и 8 ГБ оперативной памяти для работы Apple Intelligence.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Air в сентябре 2025 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+296
Phobi
Чехол: Подержи моё пиво.
час назад в 14:35
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tellurian
+2065
tellurian
Тонкий, дорогой, с меньшим количеством камер — в чём смысл выпуска модели? Понты? Заработать на фанатах?
53 минуты назад
#
+257
Holldann tellurian
Ну так заработать — разве не главный смысл предприятия?
29 минут назад
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