iPhone 17 наконец догонит флагманы Galaxy по важнейшему параметру



Модели iPhone 2025 года получат новое антибликовое покрытие дисплея. Об этом пишет MacRumors.



Свежий инсайд предоставили несколько азиатских источников. Согласно ему, iPhone 17 наконец получит антибликовые свойства, которые уже давно имеются у смартфонов других брендов, в том числе Galaxy S24. Инсайдер говорит, что переднее стекло iPhone 17 будет иметь «сверхтвердый антибликовый слой», который «более устойчив к царапинам, чем вы думаете». Он заверяет, что специальное оборудование для нанесения такого слоя было передано в цепочку поставок Apple, но к релизу iPhone 16 его не успеют запустить.











На фото можно увидеть, насколько слабы антибликовые качества дисплея iPhone 15 в сравнении с флагманом Galaxy. В отличие от своих смартфонов, Apple начала наносить антибликовое покрытие на iPad с 2014 года, а на MacBook — с 2012-го. На фото можно увидеть, насколько слабы антибликовые качества дисплея iPhone 15 в сравнении с флагманом Galaxy. В отличие от своих смартфонов, Apple начала наносить антибликовое покрытие на iPad с 2014 года, а на MacBook — с 2012-го.