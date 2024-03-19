iPhone 17 наконец догонит флагманы Galaxy по важнейшему параметру

Олег

Galaxy


Модели iPhone 2025 года получат новое антибликовое покрытие дисплея. Об этом пишет MacRumors.

Свежий инсайд предоставили несколько азиатских источников. Согласно ему, iPhone 17 наконец получит антибликовые свойства, которые уже давно имеются у смартфонов других брендов, в том числе Galaxy S24. Инсайдер говорит, что переднее стекло iPhone 17 будет иметь «сверхтвердый антибликовый слой», который «более устойчив к царапинам, чем вы думаете». Он заверяет, что специальное оборудование для нанесения такого слоя было передано в цепочку поставок Apple, но к релизу iPhone 16 его не успеют запустить.

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iPhone 15

На фото можно увидеть, насколько слабы антибликовые качества дисплея iPhone 15 в сравнении с флагманом Galaxy. В отличие от своих смартфонов, Apple начала наносить антибликовое покрытие на iPad с 2014 года, а на MacBook — с 2012-го. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4304
Mers
Как всегда. Еще 16 не вышел, а разговоры уже за 17, 18, 19🤦🏻‍♂️
Сегодня в 16:43
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+86
Anatoly076 Mers
Согласен! 🤣 А в iPhone 345.. pro ultra mega max будет дисплей 36D который позволит прямо пальцем погладить котенка на экране, покормить жирафа — погрузив туда кусок яблока, а также будет способен передать влажность морского бриза, теплоту лучей солнца из изображения. Встроенные датчики Face ID натыканные по периметру, будут разблокировать устройство даже если его раскрутить на спинере, а размер дисплея покроет 250% от его корпуса — можно будет разложить как лист бумаги!!! 🤣🤣🤣
2 часа назад в 19:37
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Lord
+560
Lord
Это надо, как минимум, Стива Джобса воскресить.
час назад в 20:12
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