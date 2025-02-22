iPhone 17 нехило подорожает. Есть пруфы и примерные цены

Фархад

17 Air

Релиз iPhone 16e на этой неделе привнёс несколько неожиданных сюрпризов, один из которых касался цены. Увы, самый доступный смартфон Apple теперь стоит как флагман на Android, но компания так готовит нас к повышению цен на всю линейку iPhone этой осенью.

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Если коротко, преемник iPhone SE лишился ключевой особенности SE — низкой цены. Если iPhone SE стоил от $429, то цены на iPhone 16e стартуют с $599. И это уже не «бюджетный» смартфон. Ну а чтобы сохранить его статус самого выгодного девайса, Apple продолжит вносить изменения в цены остальных смартфонов.

Прямо сейчас линейка Apple выглядит так:
  • iPhone 16e — $599;
  • iPhone 15 — $699;
  • iPhone 15 Plus — $799;
  • iPhone 16 — $799;
  • iPhone 16 Plus — $899;
  • iPhone 16 Pro — $999;
  • iPhone 16 Pro Max — $1199.


Но осенью, когда Apple представит четыре новые модели iPhone 17, цены могут измениться следующим образом:
  • iPhone 16e — $599;
  • iPhone 16 — $749;
  • iPhone 16 Plus — $849;
  • iPhone 17 — $899;
  • iPhone 17 Air — $999;
  • iPhone 17 Pro — $1099;
  • iPhone 17 Pro Max — $1299.


По сути, каждая модель станет дороже на $100. Это отчасти связано с тем, что Apple несколько лет удерживала цены на одном уровне, а в этом году ко всему добавились новые пошлины на импорт в США. С другой стороны, сегодня даже китайские бренды не боятся ставить цены на свои флагманы $1300-$1500.
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Источник:
9to5
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Комментарии

tellurian
+2153
tellurian
Так цены в США вырастут из-за пошлин. В других странах почему должны вырасти?
Тем более производятся она не в США.
Вчера в 14:22
#
Yuri Konst
+39
Yuri Konst
Последнее предложение бред. Где вы вёдра по таким ценам нашли? 70к — 80к максимум за топовый флагман (включая пошлину) с доставкой из Китая.
Вчера в 15:16
#
+4527
Gabriel Yuri Konst
Поверьте, есть даже за 350000₽)
Вчера в 16:54
#
+1052
iron-i
Bad news(
Вчера в 17:15
#

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