iPhone 17 нехило подорожает. Есть пруфы и примерные цены







Релиз iPhone 16e на этой неделе привнёс несколько неожиданных сюрпризов, один из которых касался цены. Увы, самый доступный смартфон Apple теперь стоит как флагман на Android, но компания так готовит нас к повышению цен на всю линейку iPhone этой осенью. Релиз iPhone 16e на этой неделе привнёс несколько неожиданных сюрпризов, один из которых касался цены. Увы, самый доступный смартфон Apple теперь стоит как флагман на Android, но компания так готовит нас к повышению цен на всю линейку iPhone этой осенью. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iPhone 16e — $599;

iPhone 15 — $699;

iPhone 15 Plus — $799;

iPhone 16 — $799;

iPhone 16 Plus — $899;

iPhone 16 Pro — $999;

iPhone 16 Pro Max — $1199.

iPhone 16e — $599;

iPhone 16 — $749;

iPhone 16 Plus — $849;

iPhone 17 — $899;

iPhone 17 Air — $999;

iPhone 17 Pro — $1099;

iPhone 17 Pro Max — $1299.

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Если коротко, преемник iPhone SE лишился ключевой особенности SE — низкой цены. Если iPhone SE стоил от $429, то цены на iPhone 16e стартуют с $599. И это уже не «бюджетный» смартфон. Ну а чтобы сохранить его статус самого выгодного девайса, Apple продолжит вносить изменения в цены остальных смартфонов.Прямо сейчас линейка Apple выглядит так:Но осенью, когда Apple представит четыре новые модели iPhone 17, цены могут измениться следующим образом:По сути, каждая модель станет дороже на $100. Это отчасти связано с тем, что Apple несколько лет удерживала цены на одном уровне, а в этом году ко всему добавились новые пошлины на импорт в США. С другой стороны, сегодня даже китайские бренды не боятся ставить цены на свои флагманы $1300-$1500.