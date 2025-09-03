iPhone 17 Pro будет ярче и автономнее всех предыдущих смартфонов Apple

За неделю до выхода iPhone 17 в сети продолжают появляться всё больше подробностей о ключевых изменениях в новинках Apple 2025 года. В этот раз китайские инсайдеры заявили о повышении яркости и увеличении автономности в iPhone 17 Pro.
Ещё одним улучшением станет система терморегулирования, которая сведёт задержки и троттлинг к минимуму. Вдобавок благодаря более эффективному энергопотреблению в сочетании с большей емкостью iPhone 17 Pro сможет работать дольше всех вышедших ранее iPhone.
Напомним, ранее в сети появилась информация, что iPhone 17 Pro Max впервые получит аккумулятор ёмкостью 5000+ мАч.
Теперь ждём 9 сентября, чтобы узнать, кто из инсайдеров предоставлял наиболее точную информацию.