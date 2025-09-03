iPhone 17 Pro будет ярче и автономнее всех предыдущих смартфонов Apple

Фархад

17 Pro Max

За неделю до выхода iPhone 17 в сети продолжают появляться всё больше подробностей о ключевых изменениях в новинках Apple 2025 года. В этот раз китайские инсайдеры заявили о повышении яркости и увеличении автономности в iPhone 17 Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно инсайду от Instant Digital, iPhone 17 Pro и Pro Max перестанут сбрасывать яркость под прямыми лучами солнца. При этом они будут ярче прошлогодних iPhone 16 Pro с показателем в 2000 нит. Также новые смартфоны предложат более стабильную частоту кадров в играх.

Ещё одним улучшением станет система терморегулирования, которая сведёт задержки и троттлинг к минимуму. Вдобавок благодаря более эффективному энергопотреблению в сочетании с большей емкостью iPhone 17 Pro сможет работать дольше всех вышедших ранее iPhone.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что iPhone 17 Pro Max впервые получит аккумулятор ёмкостью 5000+ мАч.

Теперь ждём 9 сентября, чтобы узнать, кто из инсайдеров предоставлял наиболее точную информацию.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
AppleInsider
Cсылки по теме:
Неужели это действительно iPhone 17 Pro? Даже не верится!
Таким будет iPhone 17 Air. Признавайтесь — захотели?
Прям как баннер Apple. Дизайнер из России показал идеальный iPhone 17 Pro Max

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+772
Ckor_30
Уххх побежали покупать 😁
2 часа назад в 19:58
#
Ckor_30
+772
Ckor_30
А забыл они же бракованные без Maxa🤣
2 часа назад в 19:59
#