iPhone 17 Pro ещё не вышел, а Samsung уже скопировала его дизайн для Galaxy S26







Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал снимок CAD-рендеров будущей флагманской серии Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал снимок CAD-рендеров будущей флагманской серии Samsung Galaxy S26, судя по которому компания наконец-то созрела на внедрение MagSafe. Причём одна из моделей скопирует и дизайн iPhone 17 Pro. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Предполагается, что в серию Galaxy S26 войдут три модели: базовый Galaxy S26 Pro, топовый Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26 Edge, который придёт на смену Galaxy S+. Младший Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra выглядят относительно похожими на своих предшественников, но блок камер тут позаимствован у Galaxy Z Fold 7. Зато Galaxy S26 Edge получит выпуклый блок камер во всю ширину корпуса. Нечто похожее Apple представит на следующей неделе.Отдельного внимания заслуживает магнитное кольцо для поддержки беспроводного стандарта Qi2.Релиз серии Galaxy S26 состоится только в январе 2026 года, поэтому, вполне вероятно, что Samsung ещё успеет потроллить Apple за массивный блок камер в новых iPhone.