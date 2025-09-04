iPhone 17 Pro ещё не вышел, а Samsung уже скопировала его дизайн для Galaxy S26

Фархад

galaxy

Авторитетный инсайдер Сонни Диксон опубликовал снимок CAD-рендеров будущей флагманской серии Samsung Galaxy S26, судя по которому компания наконец-то созрела на внедрение MagSafe. Причём одна из моделей скопирует и дизайн iPhone 17 Pro.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Предполагается, что в серию Galaxy S26 войдут три модели: базовый Galaxy S26 Pro, топовый Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26 Edge, который придёт на смену Galaxy S+. Младший Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra выглядят относительно похожими на своих предшественников, но блок камер тут позаимствован у Galaxy Z Fold 7. Зато Galaxy S26 Edge получит выпуклый блок камер во всю ширину корпуса. Нечто похожее Apple представит на следующей неделе.

Отдельного внимания заслуживает магнитное кольцо для поддержки беспроводного стандарта Qi2.

Релиз серии Galaxy S26 состоится только в январе 2026 года, поэтому, вполне вероятно, что Samsung ещё успеет потроллить Apple за массивный блок камер в новых iPhone.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Обзор Samsung Galaxy S25 FE
Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy S25 FE: что еще показали на осенней презентации Samsung
Samsung неожиданно порадовала владельцев смартфонов Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+105
Volnorez Uraganov
Сомнительно это, не помню ни одной модели самсунг копирующей айфон, тем более зачем им это сейчас ,
Сегодня в 19:43
#