iPhone 17 Pro Max или Samsung Galaxy S26 Ultra? Какой ультрафлагман выбрать в 2026 году

На днях мы сравнивали базовые версии Samsung Galaxy S26 и iPhone 17, но настоящая интрига начинается именно среди топовых моделей. Ультрафлагманы всегда получают максимум технологий, самые мощные камеры и лучшее железо, которое могут предложить бренды. Поэтому сегодня разбираемся, что выбрать в 2026 году — iPhone 17 Pro Max или Samsung Galaxy S26 Ultra. Мы изучили дизайн, дисплеи, камеры, производительность и автономность, чтобы понять, какой смартфон получился лучше.

Дизайн и габариты

Дисплей

Производительность и система

Камеры

Автономность

Что ещё важно знать

Заключение

Samsung Galaxy S26 Ultra слегка изменился внешне по сравнению с прошлым поколением. Компания сохранила фирменный минималистичный дизайн с плавными углами корпуса, который появился ещё в серии Galaxy S25, но они стали более выразительными. Корпус теперь сделан из нового материала Armor Aluminum 2.0 — он лучше отводит тепло по сравнению с титаном.Apple тоже изменила конструкцию iPhone 17 Pro Max. Тут также вместо титана используется алюминиевый корпус, который лучше справляется с охлаждением и позволяет снизить стоимость производства. Вдобавок задняя панель разделена на две части: алюминиевый каркас с плато камер и стеклянным окном под MagSafe и беспроводную зарядку.Спереди Galaxy S26 Ultra защищён стеклом Gorilla Glass Armor, а iPhone 17 Pro Max использует Ceramic Shield 2-го поколения. В обеих моделях стёкла плоские, никаких изгибов, водопадов и других нестандартных решений нет. Также оба смартфона получили влагозащиту IP68. Поэтому тут у них полный паритет.А вот по габаритам Galaxy S26 Ultra оказался немного тоньше и легче iPhone 17 Pro Max, хотя визуально разницу заметить сложно. Зато по весу она ощущается — флагман Samsung заметно легче — 214 г против 233 г у айфона.Наше мнение: дизайн — один из самых субъективных параметров. Но если говорить объективно, Galaxy S26 Ultra выглядит более строгим и премиальным, тогда как iPhone 17 Pro Max получился «дутым» и слишком громоздким.Флагман Samsung 2026 года оборудован 6,9‑дюймовым Dynamic AMOLED 2X‑дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит. Это немного больше, чем у предыдущей модели. Также здесь используется антибликовое покрытие, которое заметно уменьшает отражения на солнце. Но самое главное — новая фича под названием Privacy Display. Это программный режим, который скрывает конфиденциальную информацию на экране от людей, которые смотрят на смартфон под углом. Пользователь может сам настроить, какие данные защищать и когда включать эту функцию. В целом Samsung сделала особый акцент на этой функции, поэтому её и продвигают во всех промо-материалах.У iPhone 17 Pro Max дисплей во многом похож на экран iPhone 16 Pro Max — те же 6,9 дюйма, но слегка ярче и с антибликовым покрытием. В реальной жизни они выглядят абсолютно одинаково, но под прямым солнцем видна разница именно из-за антиблика.Тут же стоит отметить разницу в биометрии. iPhone использует привычный Face ID, а Galaxy S26 Ultra оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран. При этом у Samsung есть разблокировка по лицу, но с помощью обычной селфи-камеры. В некоторых сценариях удобнее использовать палец для разблокировки, а в других — лицо. Тут определённого лидера нет. Всё зависит от ваших личных предпочтений.Наше мнение: оба экрана относятся к лучшим на рынке. Причём Apple получает дисплеи от Samsung. Но благодаря более агрессивному антибликовому покрытию и новым функциям приватности дисплей Galaxy S26 Ultra ощущается гораздо технологичнее. Многие говорят, что достаточно наклеить стекло-антишпион на любой смартфон, чтобы получить схожий эффект, но это далеко не так. Флагман Samsung умеет скрывать выбранные вами фрагменты на экране от посторонних. При этом никаких неудобств для владельца, как в случае с антишпионами, тут не будет.Ещё одна сильная сторона Samsung Galaxy S26 Ultra — чип. Он работает на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — самом мощном решении Qualcomm, ещё и с разогнанными ядрами. В отличие от базовой версии, Ultra не поставляется с чипом Exynos, поэтому ошибиться тут невозможно. На выбор доступны версии на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1024 ГБ. При этом везде можно добавить 4-8 ГБ виртуальной оперативки в счёт накопителя. Но даже 12 ГБ достаточно для любых задач.Ещё один плюс этой модели Samsung — новая система охлаждения с испарительной камерой, которая стала примерно на 20% эффективнее прошлогодней модели. Благодаря этому смартфон может дольше держать максимальную производительность без троттлинга.В iPhone 17 Pro Max установлен новый чип A19 Pro, но впервые Apple добавила испарительную камеру для более эффективного охлаждения. На практике он отлично справляется с любыми задачами, приложениями и играми, которые есть на iOS. Впрочем, на днях вышел MacBook Neo с чипом A18 Pro, который спокойно тянет монтаж в 4K, десятки программ и даже ААА-игры. Так что и процессора iPhone 17 Pro Max вполне хватит для более требовательных процессов.По результатам синтетических тестов оба смартфона показывают почти одинаковую производительность в одноядерных задачах. Но в многоядерных тестах Galaxy S26 Ultra неожиданно обгоняет iPhone, что раньше случалось крайне редко.Наше мнение: разрыв между Android‑флагманами и iPhone в производительности практически исчез. В реальной жизни оба смартфона работают молниеносно, но Galaxy S26 Ultra получился немного мощнее. Опять же, всё упирается в ограничения операционных систем, и тут у Android больше козырей, а у Samsung есть фирменный режим DeX, который превращает смартфон в полноценный ПК.Самый интересный момент для многих. По сути, в Galaxy S26 Ultra изменилось не так много. Он получил почти ту же систему камер, что и предыдущая модель. Основной модуль на 200 Мп дополняют телевик на 50 Мп с 5‑кратным зумом, ещё один объектив на 10 Мп с 3‑кратным зумом и ультраширик на 50 Мп. Но главные улучшения связаны не с железом, а с обработкой изображений. Алгоритмы стали лучше работать в сложном освещении, а диафрагмы пропускают больше света. Также улучшена стабилизация видео — смартфон использует данные гироскопа и акселерометра в реальном времени. Особого внимания заслуживает режим съёмки с блокировкой горизонта, но эта функция есть и на младших моделях серии.В iPhone 17 Pro Max наконец-то все три камеры сравнялись в разрешении. Теперь тут три модуля по 48 Мп, а телевик предлагает 4‑кратный оптический зум. Благодаря более высокому разрешению Apple может использовать кроп сенсора и получать зум до 8х почти без потери качества. Но больший апгрейд получила фронталка на 18 Мп — теперь она снимает не только вертикально, но и горизонтально за счёт квадратного сенсора.Личное мнение: камеры обоих смартфонов находятся на флагманском уровне. Galaxy S26 Ultra предлагает больше оптических возможностей, тогда как iPhone делает ставку на стабильную обработку и универсальность съёмки. Оба девайса вполне можно использовать как для фото, так и для записи видеоблогов или авторских фильмов.В этом Samsung себе не изменяет вот уже 5 лет. Galaxy S26 Ultra снова получил аккумулятор на 5000 мАч, но с более быстрой проводной зарядкой мощностью 60 Вт. Хотя энергоэффективность смартфона выросла, многие пользователи давно ждут увеличения батареи или перехода на кремний-углеродные аккумуляторы. Тем не менее на полный рабочий день этого вполне хватает. Galaxy S26 Ultra стабильно отрабатывает с утра и до позднего вечера при размерянном использовании.В iPhone 17 Pro Max установлена самая большая батарея в истории смартфонов Apple. Ёмкость — 5088 мАч. В сочетании с оптимизацией iOS это обеспечивает очень высокие показатели автономности. При желании из него можно выжать 1,5-2 дня. Также Apple ускорила проводную зарядку до 40 Вт, а беспроводная зарядка MagSafe 2.0 поддерживает мощность до 25 Вт (Qi2.2).Наше мнение: по времени работы iPhone 17 Pro Max выигрывает за счёт оптимизации системы, но по скорости проводной зарядки лидером остаётся Galaxy S26 Ultra.В iPhone 17 Pro Max есть сенсорная кнопка Camera Control, LiDAR и Apple Intelligence, которые не особо нужны большинству пользователей. В противовес этому Samsung Galaxy S26 Ultra предлагает лучший на сегодняшний день искусственный интеллект Galaxy AI, режим Samsung DeX, стилус S Pen для быстрых заметок от руки и гибкую платформу Android. Также обе модели поддерживают Wi-Fi 7. Но финальный аргумент в пользу Samsung — рабочий модуль NFC для оплаты в России.iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra — максимально мощные смартфоны своего времени. Оба получили топовые дисплеи, флагманские камеры и невероятную производительность. Они будут работать без нареканий не один год.Но, если вы уже используете технику Apple, логичным выбором будет iPhone 17 Pro Max. Он лучше интегрируется с экосистемой и предлагает топовый набор функций именно в связке с другими гаджетами бренда.А если смотреть на характеристики и возможности в целом, Galaxy S26 Ultra выглядит более универсальным устройством. Он легче, мощнее во многих задачах и предлагает более гибкие возможности камеры.