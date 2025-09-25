iPhone 17 Pro Max против Samsung Galaxy S25 Ultra: кто лучше выдерживает падения?

Новые iPhone уже успели разобрать, пошвырять и протестировать на автономность. Но автор YouTube-канала PhoneBuff пошёл дальше и сравнил прочность алюминиевого iPhone 17 Pro Max с титановым Samsung Galaxy S25 Ultra в серии дроп-тестов с использованием роботизированной руки.

Для честности эксперимента роботизированная рука роняла оба телефона с высоты 1 и 1,5 м на шершавую бетонную поверхность, имитирующую тротуар. На первом круге девайсы роняли на заднюю панель. Оба устройства треснули, но по-разному. Жёсткая титановая рамка S25 Ultra передала удар по всей стеклянной панели, что привело к обширным сколам и даже повреждениям вокруг камер. Более мягкая алюминиевая рамка iPhone частично поглотила удар, ограничив трещины в основном узкой линией на стеклянной вставке. При этом камеры в iPhone не пострадали.

Падения на углы показали другую картину. На титановом Galaxy остались лишь лёгкие царапины, в то время как iPhone покрылся заметными вмятинами, что свойственно алюминию. При падении экраном вниз оба девайса разбились, хотя Ceramic Shield во флагмане Apple проявил себя немного лучше по сравнению.

При падении с высоты 1,5 м заднее стекло и объективы камер S25 Ultra полностью разбились, в то время как iPhone получил дополнительные трещины на стеклянном окошке, но объективы камер остались целыми. Зато в iPhone 17 Pro Max основная камера перестала фокусироваться.

Что в итоге? PhoneBuff оценил флагман Samsung немного выше в общем зачёте, но назвал результат близким к ничьей: алюминий лучше поглощает удары по поверхностям, а титан прочнее в местах давления. Увы, ни одно устройство не застраховано от падений и повреждений, поэтому без страховки в виде хорошего чехла не обойтись.
Источник:
Phonebuff
