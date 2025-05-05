iPhone 17 Pro показали на видео. Ну и страшилище 😧

Фото: Sonny Dickson
В соцсетях опубликовали «живую» видеодемонстрацию еще не вышедшего флагмана от Apple и сравнили его с текущей моделью. Ролик появился в X-Twitter-аккаунте известного инсайдера Majin Bu:
Инсайдер не прокомментировал видео, но, скорее всего, в кадре «болванка», созданная на основе всех имеющихся утечек из цепочки поставок Apple. На видео можно разглядеть тот самый спорный «островок» с блоком камер на задней крышке.
Были надежды, что вживую iPhone 17 Pro будет выглядеть лучше, чем на рендерах, но чуда не случилось. Задняя крышка макета в реальности все так же некрасива, как и в утечках. Особенно уродливо она смотрится на фоне лаконичного, симметричного и выверенного iPhone 16 Pro.
Конечно, это не информация от самой Apple, и финальный продукт может выглядеть иначе. Однако с учетом того, что в сеть уже попали даже CAD-файлы, в сентябре мы скорее всего увидим именно такой iPhone 17 Pro. И это печально.
В соцсетях опубликовали «живую» видеодемонстрацию еще не вышедшего флагмана от Apple и сравнили его с текущей моделью. Ролик появился в X-Twitter-аккаунте известного инсайдера Majin Bu:
Инсайдер не прокомментировал видео, но, скорее всего, в кадре «болванка», созданная на основе всех имеющихся утечек из цепочки поставок Apple. На видео можно разглядеть тот самый спорный «островок» с блоком камер на задней крышке.
Были надежды, что вживую iPhone 17 Pro будет выглядеть лучше, чем на рендерах, но чуда не случилось. Задняя крышка макета в реальности все так же некрасива, как и в утечках. Особенно уродливо она смотрится на фоне лаконичного, симметричного и выверенного iPhone 16 Pro.
Конечно, это не информация от самой Apple, и финальный продукт может выглядеть иначе. Однако с учетом того, что в сеть уже попали даже CAD-файлы, в сентябре мы скорее всего увидим именно такой iPhone 17 Pro. И это печально.
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