iPhone 17 Pro показали на видео. Ну и страшилище 😧

Олег

Фото: Sonny Dickson

Фото: Sonny Dickson

В соцсетях опубликовали «живую» видеодемонстрацию еще не вышедшего флагмана от Apple и сравнили его с текущей моделью. Ролик появился в X-Twitter-аккаунте известного инсайдера Majin Bu:

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Инсайдер не прокомментировал видео, но, скорее всего, в кадре «болванка», созданная на основе всех имеющихся утечек из цепочки поставок Apple. На видео можно разглядеть тот самый спорный «островок» с блоком камер на задней крышке.

Были надежды, что вживую iPhone 17 Pro будет выглядеть лучше, чем на рендерах, но чуда не случилось. Задняя крышка макета в реальности все так же некрасива, как и в утечках. Особенно уродливо она смотрится на фоне лаконичного, симметричного и выверенного iPhone 16 Pro.

Конечно, это не информация от самой Apple, и финальный продукт может выглядеть иначе. Однако с учетом того, что в сеть уже попали даже CAD-файлы, в сентябре мы скорее всего увидим именно такой iPhone 17 Pro. И это печально. 

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Источник:
X-Twitter
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Комментарии

+4555
Gabriel
Я не могу поверить что я это пишу, но компания Эппл в погоне за разнообразием конкурентов начинает терять свою индивидуальность.
Сегодня в 10:13
#
tellurian
+2349
tellurian Gabriel
Увы, текущий руководитель уже не справляется с развитием компании.
Как простой управленец он не плохой, но не подходит на роль того, кто двинет компанию вперёд и по ходу нет никого в команде, к сожалению. Он или их не пускает, или нет такой цели.
Сегодня в 11:26
#
+401
d’Autriche
Надо смотреть, что покажут на презентации, а не по болванкам судить. На шестерки тоже ругались после 5с
Сегодня в 13:03
#
–1
cptn_ochevidnst d’Autriche
Так шестёрка и далее реально оказались полным уг в плане дизайна. До сих пор с ужасом вспоминаю то время. На десятке только выдохнул. После феерических 4 и 5, 6-8 были позорищем, а версии Plus вообще за пределами добра и зла.
час назад в 18:23
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