iPhone 17 Pro показали на видео. Ну и страшилище 😧

В соцсетях опубликовали «живую» видеодемонстрацию еще не вышедшего флагмана от Apple и сравнили его с текущей моделью. Ролик появился в X-Twitter-аккаунте известного инсайдера Majin Bu:

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