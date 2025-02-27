iPhone 17 Pro выйдет в очень «жирной» конфигурации памяти

Аналитик GFHK Tech Research Джефф Пу абсолютно уверен, что топовые модели новой серии смартфонов Apple — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — впервые получат 12 ГБ оперативной памяти.
Напомним, что все модели iPhone 16 предлагают 8 ГБ ОЗУ. Причём Apple увеличила оперативку даже в базовых девайсах только ради поддержки Apple Intelligence. До этого 8 ГБ было эксклюзивно в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
С одной стороны это плохо, поскольку Apple сможет оправдать отсутствие большей части новых функций iOS 19 и Apple Intelligence на всех актуальных iPhone нехваткой оперативной памяти. Тем самым компания подтолкнёт к покупке iPhone 17 Pro.
Ожидается, что линейка iPhone 17 поступит в продажу примерно в середине сентября.
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