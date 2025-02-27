iPhone 17 Pro выйдет в очень «жирной» конфигурации памяти

Фархад

iPhone 17 Pro

Аналитик GFHK Tech Research Джефф Пу абсолютно уверен, что топовые модели новой серии смартфонов Apple — iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — впервые получат 12 ГБ оперативной памяти.

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Согласно последней заметке аналитика, увеличение объёма ОЗУ до 12 ГБ позволит устройствам превзойти другие модели в линейке с точки зрения возможностей ИИ. Инсайдер даже указал тип памяти — LPDDR5.

Напомним, что все модели iPhone 16 предлагают 8 ГБ ОЗУ. Причём Apple увеличила оперативку даже в базовых девайсах только ради поддержки Apple Intelligence. До этого 8 ГБ было эксклюзивно в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

С одной стороны это плохо, поскольку Apple сможет оправдать отсутствие большей части новых функций iOS 19 и Apple Intelligence на всех актуальных iPhone нехваткой оперативной памяти. Тем самым компания подтолкнёт к покупке iPhone 17 Pro.

Ожидается, что линейка iPhone 17 поступит в продажу примерно в середине сентября.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+84
Gntlmn Mthfcng
Интересно увеличат ли память в базовой прошке с 138 до 256 гб без изменения цены в 999$?
2 часа назад в 21:58
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