iPhone 17 тотально разочарует всех, кто ждёт новый дизайн







Многие инсайдеры уже неоднократно говорили о редизайне камерного блока в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Пока точно, какой именно путь выберет Apple, но базовый iPhone 17 вообще не будет отличаться от iPhone 16.

Многие инсайдеры уже неоднократно говорили о редизайне камерного блока в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Пока точно, какой именно путь выберет Apple, но базовый iPhone 17 вообще не будет отличаться от iPhone 16.

По словам Джона Проссера, автора YouTube-канала Front Page Tech, обычный iPhone 17 сохранит вертикальное расположение двух камер, поскольку Apple только внедрила этот дизайн в iPhone 16. Получается, что внешне отличий будет не так уж и много, но главным улучшением станет дисплей ProMotion с развёрткой 120 Гц. По словам Джона Проссера, автора YouTube-канала Front Page Tech, обычный iPhone 17 сохранит вертикальное расположение двух камер, поскольку Apple только внедрила этот дизайн в iPhone 16. Получается, что внешне отличий будет не так уж и много, но главным улучшением станет дисплей ProMotion с развёрткой 120 Гц. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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С другой стороны — дизайн iPhone 16 не так уж и плох, чтобы сливать его спустя год. Вероятно, Apple сохранит такое расположение камер ещё в нескольких поколениях вплоть до юбилейного iPhone XX.