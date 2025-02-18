iPhone 17 тотально разочарует всех, кто ждёт новый дизайн

Фархад

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Многие инсайдеры уже неоднократно говорили о редизайне камерного блока в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Пока точно, какой именно путь выберет Apple, но базовый iPhone 17 вообще не будет отличаться от iPhone 16.

По словам Джона Проссера, автора YouTube-канала Front Page Tech, обычный iPhone 17 сохранит вертикальное расположение двух камер, поскольку Apple только внедрила этот дизайн в iPhone 16. Получается, что внешне отличий будет не так уж и много, но главным улучшением станет дисплей ProMotion с развёрткой 120 Гц.

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С другой стороны — дизайн iPhone 16 не так уж и плох, чтобы сливать его спустя год. Вероятно, Apple сохранит такое расположение камер ещё в нескольких поколениях вплоть до юбилейного iPhone XX.
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Источник:
MacRumors
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