iPhone 17 вышел, а что дальше? Apple представит ещё 6 гаджетов в 2025 году

Сентябрьская презентация Apple только отгремела, а в сети уже начали обсуждать следующее возможное мероприятие по запуску ещё пачки устройств.
Вот список предполагаемых девайсов, которые мы ждём в октябре:
- Apple TV — приставка должна получить более быстрый процессор A17 Pro с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, а также кастомный чип Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread);
- HomePod mini — процессор S9/S10 с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, кастомный чип Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread), улучшенное качество звука, сверхширокополосный чип U2 и новые расцветки;
- AirTag 2 — увеличенная дальность отслеживания объектов, новый динамик с более высокой степенью защиты от его выпиливания и оповещения об очень низком уровне заряда батареи;
- iPad Pro — с чипами M5 и двумя фронтальными камерами;
- Vision Pro — более быстрый чип M4/M5, новый ремешок для головы и корпус в цвете «космический чёрный»;
- Studio Display 2 — новая версия монитора с подсветкой mini-LED, чипом A17 и Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread).
А вот новые модели MacBook Pro с чипами серии M5 и копеечный MacBook на A18/A19 могут появиться не раньше начала 2026 года. Скорее всего, iMac и Mac mini тоже представят вместе с ними.
Пока неясно, планирует ли Apple проводить ещё одно мероприятие в этом году или компания ограничится пресс-релизами на своём сайте.