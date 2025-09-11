iPhone 17 вышел, а что дальше? Apple представит ещё 6 гаджетов в 2025 году

Фархад

Apple

Сентябрьская презентация Apple только отгремела, а в сети уже начали обсуждать следующее возможное мероприятие по запуску ещё пачки устройств.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно многочисленным инсайдам, компания может выпустить ещё как минимум шесть продуктов до конца 2025 года.

Вот список предполагаемых девайсов, которые мы ждём в октябре:
  • Apple TV — приставка должна получить более быстрый процессор A17 Pro с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, а также кастомный чип Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread);
  • HomePod mini — процессор S9/S10 с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, кастомный чип Apple  N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread), улучшенное качество звука, сверхширокополосный чип U2 и новые расцветки;
  • AirTag 2  — увеличенная дальность отслеживания объектов, новый динамик с более высокой степенью защиты от его выпиливания и оповещения об очень низком уровне заряда батареи;
  • iPad Pro — с чипами M5 и двумя фронтальными камерами;
  • Vision Pro — более быстрый чип M4/M5, новый ремешок для головы и корпус в цвете «космический чёрный»;
  • Studio Display 2 — новая версия монитора с подсветкой mini-LED, чипом A17 и Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread).


А вот новые модели MacBook Pro с чипами серии M5 и копеечный MacBook на A18/A19 могут появиться не раньше начала 2026 года. Скорее всего, iMac и Mac mini тоже представят вместе с ними.

Пока неясно, планирует ли Apple проводить ещё одно мероприятие в этом году или компания ограничится пресс-релизами на своём сайте.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple открыто подтвердила разработку полностью стеклянного iPhone
Apple максимально стыдно оправдалась за iPhone Air. Железный аргумент, возьмите на заметку
Не тем местом думали: реклама iPhone Air в Южной Корее не прошла цензуру

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+56
Gabriel
Будет интересно.
Вчера в 21:13
#