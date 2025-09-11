iPhone 17 вышел, а что дальше? Apple представит ещё 6 гаджетов в 2025 году







Сентябрьская презентация Сентябрьская презентация Apple только отгремела, а в сети уже начали обсуждать следующее возможное мероприятие по запуску ещё пачки устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple TV — приставка должна получить более быстрый процессор A17 Pro с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, а также кастомный чип Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread);

HomePod mini — процессор S9/S10 с поддержкой обновлённой версии Siri на базе Apple Intelligence, кастомный чип Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread), улучшенное качество звука, сверхширокополосный чип U2 и новые расцветки;

AirTag 2 — увеличенная дальность отслеживания объектов, новый динамик с более высокой степенью защиты от его выпиливания и оповещения об очень низком уровне заряда батареи;

iPad Pro — с чипами M5 и двумя фронтальными камерами;

Vision Pro — более быстрый чип M4/M5, новый ремешок для головы и корпус в цвете «космический чёрный»;

Studio Display 2 — новая версия монитора с подсветкой mini-LED, чипом A17 и Apple N1 (Wi-Fi 7/Bluetooth 6/Thread).

Согласно многочисленным инсайдам, компания может выпустить ещё как минимум шесть продуктов до конца 2025 года.Вот список предполагаемых девайсов, которые мы ждём в октябре:А вот новые модели MacBook Pro с чипами серии M5 и копеечный MacBook на A18/A19 могут появиться не раньше начала 2026 года. Скорее всего, iMac и Mac mini тоже представят вместе с ними.Пока неясно, планирует ли Apple проводить ещё одно мероприятие в этом году или компания ограничится пресс-релизами на своём сайте.