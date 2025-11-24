Top.Mail.Ru

iPhone 17e избавится от главного недостатка и его захотят буквально все

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple доработает свой бюджетный айфон и он станет еще привлекательнее для основной массы пользователей. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, iPhone 17e должен выйти уже грядущей весной 2026 года и он будет отличаться от 16e как визуально, так и по «железу». Основным внешним апгрейдом станет отказ от «моноброви» — на ее место придет Dynamic Island, как у «взрослых» моделей. Люди, которых от покупки бюджетной модели останавливал этот фактор, смогут смело приобретать новинку. Также ожидается, что «дизайн претерпит серьёзные изменения».

Что касается внутренних изменений, то у смартфона появится новая 18 Мп фронтальная камера Center Stage, как в iPhone 17. Также смартфон получит чип Apple A19, модем Apple С1 и чип Apple N1 для беспроводных коммуникаций ближнего действия. В остальном устройство останется аналогичным прошлому поколению. 

Источник:
Gizmochina
Комментарии

+570
d’Autriche
Не будут дизайн менять. Скриньте
3 минуты назад
