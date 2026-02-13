iPhone 17e точно станет хитом, и вот почему









Скандальный инсайдер Джон Проссер, с которым Apple продолжает активно судиться, раскрыл дизайн и все подробности о будущем бюджетном iPhone 17e. Если он окажется прав, у этой модели есть все шансы стать бестселлером.

Проссер поделился новым видео, которое демонстрирует iPhone 17e с динамическим островом с квадратной селфи-камерой на 18 Мп и поддержкой зарядки MagSafe. При этом сзади смартфон похож на iPhone 16e — всё та же одна камера и вспышка. Инсайдер отметил, что Apple может предложить новые расцветки, например, фиолетовую. Также девайс получит чип A19 и камеру на 48 Мп.Ожидается, что iPhone 17e сохранит 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц и батарею на 4000 мАч, но получит новый модем C1X и беспроводной сетевой чипсет N1 для улучшения связи.Самый интересный апгрейд — память. Проссер заявляет, что iPhone 17e будет стоить от $599 за версию с 256 ГБ памяти. Для сравнения, iPhone 16e предлагает вдвое меньше памяти за эти деньги.