Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

iPhone 18 получит новую камеру

Фархад

17

Согласно последнему отчету аналитиков JP Morgan, все флагманские модели линейки iPhone 18 получат фронтальные камеры по 24 Мп, что значительно улучшит съёмку селфи в сравнении с iPhone 17.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Изначально многие инсайдеры утверждали, что именно серия iPhone 17 получит фронталку на 24 Мп, но в итоге эти слухи так и не подтвердились. Apple решила остановиться на сенсорах с разрешением 18 Мп, что также является большим апгрейдом по сравнению с предыдущими модулями по 12 Мп. Квадратный сенсор обеспечивает более широкий угол обзора, что позволяет запечатлеть больше деталей, поэтому новинки могут делать портретные или альбомные селфи в любом положении.

Однако iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 и первый складной iPhone Fold смогут делать более чёткие и детализированные селфи, а также улучшатся в области портретной съёмки. Интересно, что в отчёте JP Morgan также указывается, что складной iPhone получит первую в отрасли подэкранную камеру на 24 Мп.

Из плохих новостей — бюджетные iPhone 17e и iPhone 18e продолжат использовать фронтальную камеру на 12 Мп.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
На Apple TV стартовал «Из многих» — сериал от создателей «Во все тяжкие»
Вышла первая бета-версия macOS Tahoe 26.2 для разработчиков
Как удалить сайты из чёрного списка, чтобы сохранять к ним пароли в iOS 26.2

Рекомендации

Рекомендации

OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5
Так вот почему глючат и не работают звонки в WhatsApp и Telegram! Все причины

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии