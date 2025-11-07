iPhone 18 получит новую камеру

Согласно последнему отчету аналитиков JP Morgan, все флагманские модели линейки iPhone 18 получат фронтальные камеры по 24 Мп, что значительно улучшит съёмку селфи в сравнении с iPhone 17.
Однако iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 и первый складной iPhone Fold смогут делать более чёткие и детализированные селфи, а также улучшатся в области портретной съёмки. Интересно, что в отчёте JP Morgan также указывается, что складной iPhone получит первую в отрасли подэкранную камеру на 24 Мп.
Из плохих новостей — бюджетные iPhone 17e и iPhone 18e продолжат использовать фронтальную камеру на 12 Мп.