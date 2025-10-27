iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму, как у зеркальных камер







Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о планах Apple по оснащению будущих моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max объективом с переменной диафрагмой.

Согласно источнику, основная камера — которую Apple называет Fusion Camera — в обеих моделях iPhone 18 Pro предложит переменную диафрагму, впервые для iPhone. При этом в основном модуле и телеобъективе будет использоваться увеличенная диафрагма.Для чего это нужно? Система переменной диафрагмы физически регулирует отверстие объектива, пропуская больше света для съёмки при слабом освещении или сужая его для более ярких сцен и большей глубины резкости. Такие камеры уже есть в смартфонах Huawei.В iPhone 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro установлены камеры с фиксированной диафрагмой ƒ/1.78, при которой объектив постоянно установлен в максимально широкоугольном положении. Нововведение в iPhone 18 Pro позволит вручную регулировать диафрагму, как в зеркальных камерах, что обеспечит больший контроль над глубиной резкости и позволит более чётко фокусироваться на объектах или плавно размывать фон.Интересно, что ещё год назад аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо также заявил о переходе моделей iPhone 18 Pro на камеры с переменной диафрагмой. Ждём сентябрь 2026 года, чтобы узнать, чем ещё удивит Apple.