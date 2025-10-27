Top.Mail.Ru

iPhone 18 Pro получит переменную диафрагму, как у зеркальных камер

Фархад

17

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился информацией о планах Apple по оснащению будущих моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max объективом с переменной диафрагмой.

Согласно источнику, основная камера — которую Apple называет Fusion Camera — в обеих моделях iPhone 18 Pro предложит переменную диафрагму, впервые для iPhone. При этом в основном модуле и телеобъективе будет использоваться увеличенная диафрагма.

Для чего это нужно? Система переменной диафрагмы физически регулирует отверстие объектива, пропуская больше света для съёмки при слабом освещении или сужая его для более ярких сцен и большей глубины резкости. Такие камеры уже есть в смартфонах Huawei.

В iPhone 15 Pro, 16 Pro и 17 Pro установлены камеры с фиксированной диафрагмой ƒ/1.78, при которой объектив постоянно установлен в максимально широкоугольном положении. Нововведение в iPhone 18 Pro позволит вручную регулировать диафрагму, как в зеркальных камерах, что обеспечит больший контроль над глубиной резкости и позволит более чётко фокусироваться на объектах или плавно размывать фон.

Интересно, что ещё год назад аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо также заявил о переходе моделей iPhone 18 Pro на камеры с переменной диафрагмой. Ждём сентябрь 2026 года, чтобы узнать, чем ещё удивит Apple.
4
Источник:
MacRumors
Комментарии

+16
StRuKoV
Главное чтобы дешманский алюминий не получил!
час назад в 19:56
#
Anatoly076
+379
Anatoly076
Подожду iPhone 135 pro ultra max. Там компания додумается до сменных объективов которые будут стоить по 200 000, а сам смартфон будет меняться только ради матрицы и вычислительных потребностей. 🤣🤣🤣
час назад в 19:59
#