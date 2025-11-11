iPhone 18 Pro станут более «однородными». Ждём визуальный апгрейд







Компания Apple планирует отказаться от двухцветной задней панели, которую мы получили в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, в пользу более цельной и однородной конструкции. Компания Apple планирует отказаться от двухцветной задней панели, которую мы получили в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, в пользу более цельной и однородной конструкции.

В существующих моделях iPhone 17 Pro есть стеклянная вставка на задней панели, под которой спрятана зарядка MagSafe. При этом алюминиевая рамка и стекло отличаются по оттенку, из-за чего смартфоны выглядят двухцветными.По данным китайского инсайдера Instant Digital, ситуация изменится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Для моделей следующего поколения Apple запустила «процесс замены» заднего стекла, чтобы минимизировать разницу в цвете между стеклом и алюминиевой рамкой. Проще говоря, инженеры сейчас перебирают варианты, чтобы задняя панель выглядела однородной.Интересно, что ранее другой инсайдер под ником Digital Chat Station заявил о переходе на прозрачные матовые стёкла, сквозь которые будет виден цвет алюминия iPhone 18 Pro. Но как это окажется на самом деле, мы узнаем только осенью 2026 года.