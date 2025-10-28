iPhone 20 лишится механических кнопок. Apple уже нашла им замену

Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о том, что Apple разрабатывает систему твердотельных кнопок с тактильной отдачей для юбилейного iPhone 20. Они заменят полностью механические клавиши.
В апреле и мае этого года стало известно, что Apple всё ещё изучает возможность использования тактильных кнопок для будущих iPhone, iPad и Apple Watch.
Теперь же Instant Digital утверждает, что твердотельные кнопки появятся в iPhone XX, который предложит самые серьёзные изменения дизайна со времён iPhone X (2017 года). По словам источника, конструкция таких кнопок уже прошла функциональную проверку. Они обеспечат тактильную обратную связь и заменят боковую кнопку действия, клавиши регулировки громкости, выключения и даже управления камерой.
Теперь остаётся только ждать других утечек и анонса самого смартфона осенью 2027 года.