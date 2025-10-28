Top.Mail.Ru

iPhone 20 лишится механических кнопок. Apple уже нашла им замену

Фархад

iPhone 20

Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о том, что Apple разрабатывает систему твердотельных кнопок с тактильной отдачей для юбилейного iPhone 20. Они заменят полностью механические клавиши.

Ещё в 2022 году несколько инсайдеров предполагали, что Apple оснастит iPhone 15 Pro твердотельными кнопками в рамках проекта Bongo. Чуть позже в сети даже появлялись фотографии прототипов с новым типом клавиш. Но компания отказалась от этой идеи на позднем этапе. Затем они должны были появиться в iPhone 16 Pro, но их снова отложил на неопределённый срок.

В апреле и мае этого года стало известно, что Apple всё ещё изучает возможность использования тактильных кнопок для будущих iPhone, iPad и Apple Watch.

Теперь же Instant Digital утверждает, что твердотельные кнопки появятся в iPhone XX, который предложит самые серьёзные изменения дизайна со времён iPhone X (2017 года). По словам источника, конструкция таких кнопок уже прошла функциональную проверку. Они обеспечат тактильную обратную связь и заменят боковую кнопку действия, клавиши регулировки громкости, выключения и даже управления камерой.

Теперь остаётся только ждать других утечек и анонса самого смартфона осенью 2027 года.
Источник:
9to5
