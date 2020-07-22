В Нью-Йорке в 13-й раз объявлены победители международного конкурса iPhone Photography Awards (IPPAWARDS), который проводится ежегодно с 2007 года. Победителем стал Артем Барышев из Санкт-Петербурга, снимавший на iPhone 6.
Артем Барышев, фотограф года, первое место
Артем Барышев — выходец из Беларуси, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге. По образованию он архитектор, создаёт дизайнерские вещи и элементы домашнего декора.
Про победивший снимок
— Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто Wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом.
Почему iPhone
— Я снимаю на iPhone 6 — это моя любимая камера, которая всегда с собой. Ведь снимок — это случай, а камера — это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон. Этим мне хочется показать, что камера, которая всегда с собой, может дать тебе высокий уровень в фотографии. Из других смартфонов я пробовал камеру в Pixel, но не понял прикола — это совсем другая картинка, нет той ламповости, которую дает iPhone.
Печать, а не Instagram
— Два года назад я решил больше не публиковать снимки в Instagram, а начал их печатать и раздавать людям, которые со мной лично делились эмоциями. Я перестал выкладывать снимки за лайки. Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей — многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса — номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях.
Все фотографии доступны на сайте конкурса ippawards.com.
Независимая премия IPPAWARDS выбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу Dimpy Bhalotia за работу «Мальчишки в полёте». Почетные первое, второе и третье места присвоены Артёму Барышеву из России, Geli Zhao из Китая и Saif Hussain из Ирака. Лауреаты премии этого года представляют более 20 стран. Фотографы-победители передают своё видение мира с помощью сильных художественных образов: от бесконечных пейзажей до одинокого дерева, от улиц больших городов до пустынных районов, от изображений тяжелой работы до уединенных моментов на солнце.
Dimpy Bhalotia, фотограф года, гран-при
Haiyin Lin, архитектура, первое место
Jiandong Wang, архитектура, третье место
Hao Wen, цветы, третье место
Lisi Li, природа, первое место
Kristian Cruz, натюрморты, второе место
Anthony Ginns, путешествия, второе место
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Артем Барышев, фотограф года, первое место
Артем Барышев — выходец из Беларуси, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге. По образованию он архитектор, создаёт дизайнерские вещи и элементы домашнего декора.
Про победивший снимок
— Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто Wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом.
Почему iPhone
— Я снимаю на iPhone 6 — это моя любимая камера, которая всегда с собой. Ведь снимок — это случай, а камера — это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон. Этим мне хочется показать, что камера, которая всегда с собой, может дать тебе высокий уровень в фотографии. Из других смартфонов я пробовал камеру в Pixel, но не понял прикола — это совсем другая картинка, нет той ламповости, которую дает iPhone.
Печать, а не Instagram
— Два года назад я решил больше не публиковать снимки в Instagram, а начал их печатать и раздавать людям, которые со мной лично делились эмоциями. Я перестал выкладывать снимки за лайки. Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей — многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса — номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях.
Все фотографии доступны на сайте конкурса ippawards.com.
Независимая премия IPPAWARDS выбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при конкурса 2020 достался британскому фотографу Dimpy Bhalotia за работу «Мальчишки в полёте». Почетные первое, второе и третье места присвоены Артёму Барышеву из России, Geli Zhao из Китая и Saif Hussain из Ирака. Лауреаты премии этого года представляют более 20 стран. Фотографы-победители передают своё видение мира с помощью сильных художественных образов: от бесконечных пейзажей до одинокого дерева, от улиц больших городов до пустынных районов, от изображений тяжелой работы до уединенных моментов на солнце.
Dimpy Bhalotia, фотограф года, гран-при
Haiyin Lin, архитектура, первое место
Jiandong Wang, архитектура, третье место
Hao Wen, цветы, третье место
Lisi Li, природа, первое место
Kristian Cruz, натюрморты, второе место
Anthony Ginns, путешествия, второе место
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