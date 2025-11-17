iPhone Air 2 разочарует буквально всех, кто его ждет и надеется на лучшее

Фото: AppleЧуть ранее мы писали, что обновленный iPhone Air 2 будет представлен в начале 2027 года, то есть спустя полтора года после релиза первой модели. Многие фанаты ждут, что в Air 2 будут исправлены все недостатки и компромиссы модели — одинарные камера и динамик, неполноценный порт USB-C и так далее. Но надеяться на это не стоит.
Компания Apple готовит очень скромный апдейт iPhone Air, причем не в следующем году. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.
Согласно инсайду, iPhone Air 2 будет крайне минорным апдейтом. Он сохранит свои текущие особенности, а единственным заметным изменением станет новый чип Apple A-серии на базе 2-нм техпроцесса. Теоретически он позволит смартфону работать чуть дольше от одного заряда.
Что касается второй камеры и динамика, то Гурман считает: это потребует серьезной переработки шасси и компоновки смартфона, так что Apple на такое точно не пойдет.