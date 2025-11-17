Top.Mail.Ru

iPhone Air 2 разочарует буквально всех, кто его ждет и надеется на лучшее

Олег
Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple готовит очень скромный апдейт iPhone Air, причем не в следующем году. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Чуть ранее мы писали, что обновленный iPhone Air 2 будет представлен в начале 2027 года, то есть спустя полтора года после релиза первой модели. Многие фанаты ждут, что в Air 2 будут исправлены все недостатки и компромиссы модели — одинарные камера и динамик, неполноценный порт USB-C и так далее. Но надеяться на это не стоит.

Согласно инсайду, iPhone Air 2 будет крайне минорным апдейтом. Он сохранит свои текущие особенности, а единственным заметным изменением станет новый чип Apple A-серии на базе 2-нм техпроцесса. Теоретически он позволит смартфону работать чуть дольше от одного заряда.

Что касается второй камеры и динамика, то Гурман считает: это потребует серьезной переработки шасси и компоновки смартфона, так что Apple на такое точно не пойдет. 

Источник:
Bloomberg
Комментарии

kardigan
+4263
kardigan
Скорее всего этой модели больше не будет.
Сегодня в 11:37
tellurian
+2708
tellurian kardigan
Будет странным выпускать вторую версию модели, которая пользуется слабым спросом. Если они не снизят цену, будет новый провал.
Сегодня в 14:00
kardigan
+4263
kardigan tellurian
Цену вряд ли снизят-все эти перетрубации:китай-сша-индия. Затраты, да и твердолобая политика apple, пюс крахоборство и непобедимая вера в самих себя вкупе со свей исключительности..
Хотя может смена руководства возможно поможет, только одного Кукеша будет недостаточно🤣
Сегодня в 14:43
