iPhone Air из мира пылесосов: представлен ультратонкий Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 5

Фархад

Xiaomi

Китайский производитель полезных девайсов Xiaomi представил новый робот-пылесос Mijia Sweeping and Mopping Robot 5, который сочетает высокую мощность, умное распознавание препятствий и поддержку фирменной экосистемы в ультратонком корпусе.

Начнём с главной фичи этой модели — толщина корпуса составляет всего 7,9 см, благодаря чему пылесос без труда проходит под мебелью. Система ИИ помогает определять до 130 типов препятствий, включая носки, тапочки и провода, а также преодолевать пороги высотой до 40 мм.

Мощность всасывания достигает 23 000 Па — это один из лучших показателей среди бытовых моделей Xiaomi. Щётка с двойными лезвиями предотвращает наматывание волос, а функция влажной уборки под давлением имитирует движения ручной швабры, обеспечивая более тщательное удаление грязи. Пылесос также способен автоматически регулировать силу всасывания в зависимости от типа покрытия.

Управлять устройством можно через приложение Mijia — в нём доступны настройка расписания уборки, задание виртуальных стен и интеграция с другими гаджетами экосистемы Xiaomi.

Пока Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 5 доступен только в Китае по цене 3199 юаней (~$440).
Источник:
IT Home
Рекомендации

