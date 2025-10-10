iPhone Air из мира пылесосов: представлен ультратонкий Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 5

Китайский производитель полезных девайсов Xiaomi представил новый робот-пылесос Mijia Sweeping and Mopping Robot 5, который сочетает высокую мощность, умное распознавание препятствий и поддержку фирменной экосистемы в ультратонком корпусе.
Мощность всасывания достигает 23 000 Па — это один из лучших показателей среди бытовых моделей Xiaomi. Щётка с двойными лезвиями предотвращает наматывание волос, а функция влажной уборки под давлением имитирует движения ручной швабры, обеспечивая более тщательное удаление грязи. Пылесос также способен автоматически регулировать силу всасывания в зависимости от типа покрытия.
Пока Xiaomi Mijia Sweeping and Mopping Robot 5 доступен только в Китае по цене 3199 юаней (~$440).