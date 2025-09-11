iPhone Air получил титановый порт USB-C, который напечатали на 3D-принтере. У него сразу 3 жирных плюса







Согласно официальному пресс-релизу Apple, Согласно официальному пресс-релизу Apple, iPhone Air стал первым девайсом с титановым портом USB-C, напечатанным на 3D-принтере. Об этом сказано в разделе заботы об окружающей среде.

Apple даже указала на три преимущества по сравнению с обычными портами USB-C: он тоньше, прочнее и использует на 33% меньше материалов, что делает его более экологичным. 3D-печать металла также известна как аддитивное производство металлов представляет собой процесс создания объектов слой за слоем из порошкового металла на основе CAD-чертежей.Несмотря на это технологическое новшество, скорость порта USB-C в iPhone Air оставляет желать лучшего. В компании решили, что пользователям смартфона за $999+ хватит и устаревшего разъёма USB 2 со скоростью до 480 Мбит/с.Отметим, что титановые корпуса для Apple Watch Ultra 3 и премиальных версий Apple Watch Series 11 также изготавливаются с помощью 3D-печати, при производстве которой используется вдвое меньше сырья, чем для предыдущих поколений часов.