iPhone Air получил титановый порт USB-C, который напечатали на 3D-принтере. У него сразу 3 жирных плюса

Фархад

iPhone

Согласно официальному пресс-релизу Apple, iPhone Air стал первым девайсом с титановым портом USB-C, напечатанным на 3D-принтере. Об этом сказано в разделе заботы об окружающей среде.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple даже указала на три преимущества по сравнению с обычными портами USB-C: он тоньше, прочнее и использует на 33% меньше материалов, что делает его более экологичным. 3D-печать металла также известна как аддитивное производство металлов представляет собой процесс создания объектов слой за слоем из порошкового металла на основе CAD-чертежей.

Несмотря на это технологическое новшество, скорость порта USB-C в iPhone Air оставляет желать лучшего. В компании решили, что пользователям смартфона за $999+ хватит и устаревшего разъёма USB 2 со скоростью до 480 Мбит/с.

Отметим, что титановые корпуса для Apple Watch Ultra 3 и премиальных версий Apple Watch Series 11 также изготавливаются с помощью 3D-печати, при производстве которой используется вдвое меньше сырья, чем для предыдущих поколений часов.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple открыто подтвердила разработку полностью стеклянного iPhone
Батарея 45 тысяч, экран 100 тысяч: ремонт iPhone 17 стал «золотым»
Найден недостаток iPhone Air, о котором Apple молчит

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии