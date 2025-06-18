iPhone Air получит энергосберегающий OLED-дисплей, но не в этом году

Фархад

Air

Южнокорейское отраслевое издание The Elec сообщает, что Apple рассматривает возможность внедрения дисплеев, потребляющих гораздо меньше энергии аккумулятора, во все модели iPhone с 2027 года.

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Согласно инсайду, технология включает в себя модернизацию текущих OLED-дисплеев LTPO путём включения оксидных полупроводников как в транзисторы переключения, так и в транзисторы управления. Каждый экран iPhone состоит из миллионов крошечных переключателей, которые управляют каждым пикселем. Сейчас Apple использует два разных типа этих переключателей: некоторые из них энергоэффективны, но медленны, а другие работают быстро, но потребляют много энергии.

Преимущество переноса транзисторов привода на оксидные полупроводники заключается в значительном улучшении автономности устройств. В частности, это будет заметно в режиме Always-On Display. Недостатком является то, что более эффективные оксидные переключатели реагируют медленнее, поэтому Apple каким-то образом придется сбалансировать производительность с эффективностью.

Инсайдеры предполагают, что Apple внедрит новую технологию LTPO3 в iPhone Air 2027 года, поскольку в компании считают экономию энергии более важной для сверхтонких устройств.

К слову, Apple уже опробовала этот подход с Apple Watch Series 10, в которых используется технология LPTO3. Это частично повлияло на решение компании перенести технологию на дисплеи для iPhone.
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Источник:
MacRumors
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