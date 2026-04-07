iPhone Fold отменяется. Apple наконец-то выпустит iPhone Ultra, но с ним есть проблемы

Мы уже знаем точно, что Apple готовит свой первый складной iPhone, но теперь речь идет не просто об iPhone Fold. С форматом, дизайном и ценой уже всё решено, но сроки могут всё испортить. Собрали все подробности в этой статье.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

По данным MacRumors и ряду авторитетных инсайдеров, внутри компании больше склоняются к названию iPhone Ultra. Это позволит вывести девайс в отдельный премиальный класс выше Pro Max, что логично, ведь устройство будет не массовым, а максимально дорогим и технологичным.В плане дизайна уже есть конкретика. Инсайдер Сонни Диксон показал свежие макеты устройства. Apple выбрала формат «книжки», как у Galaxy Fold, но он намного шире. В сложенном виде это компактный смартфон с экраном на 5,5 дюйма, а в раскрытом — почти 7,8 дюйма, что превращает его в аналог iPad mini. При этом компания делает упор на невидимую складку, которую удалось добиться с помощью специального шарнира и структуры дисплея.Аналитик Мин-Чи Куо добавил важные детали: ради ультратонкого корпуса Apple пойдёт на компромиссы. Толщина в разложенном состоянии может составить около 4,5 мм, и из-за этого компания откажется от Face ID. Вместо него вернется Touch ID, встроенный в кнопку. Кстати, кнопка питания со сканером Touch ID будет расположена на верхнем торце. Камерный блок тоже будет проще — ожидается два модуля без полноценного телевика, чтобы сохранить габариты и снизить нагрузку на корпус.По железу в iPhone Ultra все будет на уровне флагманов: новый чип A20 с 2-нм техпроцессом, улучшенная энергоэффективность и специальная iOS с упором на мультизадачность. При этом разработчики адаптируют интерфейс под большой экран. Для этого они добавят полноценный сплит-скрин, работу с несколькими приложениями и другие сценарии из iPadOS.С ценой Apple тоже определилась: iPhone Ultra не будет стоить дешевле $2000. Инсайдеры и аналитики ориентируются на стартовую отметку в $2299.А самая печальная новость касается сроков. Изначально релиз планировали на 2026 год, но, по данным Nikkei Asia, у Apple возникли проблемы с производством и сложной конструкцией. Речь идет о шарнире, дисплее и общей надежности устройства. В итоге запуск могут сдвинуть на конец 2026 или даже на 2027 год. Главное, чтобы этот амбициозный продукт не повторил судьбу AirPower.