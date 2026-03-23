iPhone Fold получил иммунитет к «детским болячкам»? Apple готовит радикально защищённый складной экран

Первые складные смартфоны многим запомнились не инновациями, а проблемами. История с Samsung Galaxy Fold стала показательным провалом: хрупкий дисплей, массовые поломки и отмена предзаказов. Именно поэтому Apple так долго не выходила на рынок складных устройств. Во всяком случае так заявляют инсайдеры. И только сейчас компания созрела выпустить свой продукт.

По данным нескольких авторитетных источников, Apple делает серьёзный упор на защиту экрана iPhone Fold и снижение видимости складки. И это не просто косметические улучшения — речь идёт о полноценной переработке конструкции дисплея и шарнира. Главным нововведением должна стать двухслойная архитектура стекла (UTG/UFG). Экран будет буквально «зажат» между двумя слоями ультратонкого и ультрагибкого стекла, что снизит нагрузку на панель при сгибании и уменьшит риск повреждений. Дополнительно в смартфоне будет использоваться «самовосстанавливающееся» стекло, которое теоретически сможет затягивать мелкие царапины.Отдельное внимание инженеры уделяют шарниру. Apple разрабатывает бесшовную конструкцию, чтобы минимизировать давление на дисплей и сократить заметность складки. Более того, компания уже несколько лет тестирует разные варианты и даже отклоняла решения от партнёров, включая Samsung, пока не добилась нужного уровня качества.Также сообщается об изменениях внутренней компоновки, например, особое расположение кнопок и шлейфов должно снизить износ при постоянном складывании. Как видите, Apple пытается закрыть все слабые места, которые до сих пор остаются проблемой для большинства «фолдов».Если утечки подтвердятся, iPhone Fold или iPhone Ultra поступит в продажу чуть позже iPhone 18 Pro, но он станет одним из самых продуманных складных устройств на рынке.