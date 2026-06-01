iPhone Fold просто ужасен! Посмотрите, как он выглядит вживую в белом цвете

Китайский инсайдер Ice Universe поделился фотографией точного муляжа будущего iPhone Fold или iPhone Ultra в белом цвете. Именно этот оттенок ранее называли одним из основных вариантов для первого складного смартфона Apple. Правда, выглядит он просто отвратительно.Согласно описанию, iPhone Ultra получит довольно тонкий корпус и привычный для складных смартфонов форм-фактор книжки. Но внешний вид уже вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях: белая версия выглядит откровенно дёшево. Плюс слишком скрученные углы и непривычный овальный блок камер вообще не подходят по стилю к гаджетам Apple.Инсайдер также отмечает, что муляж оказался более детализированным по сравнению с ранними CAD-рендерами и демонстрационными образцами, которые появлялись ранее. Скорее всего, готовый продукт будет выглядеть чуть лучше в плане расцветки, но настолько необычные пропорции и скругления, а также несимметричная подложка на блоке камер точно будут такими. А это уже может оттолкнуть многих потенциальных покупателей от этой модели.Напомним, iPhone Ultra должен получить внешний экран диагональю ~5,5 дюйма и внутренний складной дисплей на 7,8 дюйма. В раскрытом состоянии устройство по размерам будет близко к компактному iPad mini. Плюс он получит две фронтальные камеры — по одной для каждого экрана. А на задней панели будут расположены два модуля по 48 Мп (основной и сверхширик).Второй вероятной расцветкой выступает тёмно-синий, как в iPhone 17 Pro. Официальный анонс складного iPhone Ultra ожидается уже в сентябре, так что мы узнаем больше подробностей о новинке уже в ближайшие месяцы.