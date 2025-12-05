iPhone Fold рискует повторить судьбу iPhone Air из-за отказа от одного важного компонента

Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о том, что в первом складном смартфоне Apple вообще не будет физического слота для SIM-карт ни в одном регионе. Такой же подход компания использовала в iPhone Air, из-за чего девайс провалился на некоторых рынках.
Ожидается, что Apple представит складной флагман iPhone Fold в конце следующего года. По данным инсайдеров, девайс будет оснащен 5,5-дюймовым внешним дисплеем и 7,8-дюймовым внутренним. Марк Гурман из Bloomberg описал его как «супертонкий смартфон» и «настоящее достижение в дизайне», сравнив iPhone Fold с «двумя iPhone Air, склеенными между собой».
Учитывая хрупкость складных смартфонов и дороговизну, у iPhone Fold будет довольно ограниченный круг покупателей, а отсутствие лотка для физической SIM-карты ещё больше сократит количество желающих.