iPhone Fold рискует повторить судьбу iPhone Air из-за отказа от одного важного компонента







Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о том, что в первом складном смартфоне Apple вообще не будет физического слота для SIM-карт ни в одном регионе. Такой же подход компания использовала в iPhone Air, из-за чего девайс провалился на некоторых рынках. Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о том, что в первом складном смартфоне Apple вообще не будет физического слота для SIM-карт ни в одном регионе. Такой же подход компания использовала в iPhone Air, из-за чего девайс провалился на некоторых рынках.

Речь идёт об одном из крупнейших рынков — материковом Китае, где eSIM практически не пользуется спросом, в том числе из-за проблем с переносом номера на другие устройства. К слову, для активации iPhone Air в Китае требуется посещение салона оператора. Более того, многие покупатели iPhone в других странах принципиально выбирают версии с физической SIM-картой, чтобы была возможность быстро сменить её при необходимости.Ожидается, что Apple представит складной флагман iPhone Fold в конце следующего года. По данным инсайдеров, девайс будет оснащен 5,5-дюймовым внешним дисплеем и 7,8-дюймовым внутренним. Марк Гурман из Bloomberg описал его как «супертонкий смартфон» и «настоящее достижение в дизайне», сравнив iPhone Fold с «двумя iPhone Air, склеенными между собой».Учитывая хрупкость складных смартфонов и дороговизну, у iPhone Fold будет довольно ограниченный круг покупателей, а отсутствие лотка для физической SIM-карты ещё больше сократит количество желающих.