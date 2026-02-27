iPhone и iPad получили сертификацию секретных данных НАТО



Фото freepik



Компания Apple Компания Apple объявила о том, что iPhone и iPad, работающие под управлением iOS 26 и iPadOS 26, сертифицированы для обработки секретной информации во всех странах НАТО. Теперь смартфоны и планшеты Apple могут использоваться для работы с документами уровня ограниченного доступа без необходимости установки специального программного обеспечения или дополнительных настроек.

Apple стала первым производителем потребительских устройств, получившим подобное одобрение со стороны военного альянса. Встроенные механизмы защиты, такие как сквозное шифрование, биометрическая аутентификация Face ID и функция контроля целостности памяти, были признаны соответствующими строгим требованиям информационной безопасности. iPhone и iPad теперь внесены в каталог сертифицированных продуктов НАТО (NIAPC), где указано, что стандартные приложения для работы с почтой, календарем и контактами обеспечивают безопасный доступ к данным.Основанием для сертификации послужила тщательная оценка, проведённая Федеральным управлением информационной безопасности Германии (BSI), которое входит в структуру МВД страны. Немецкое ведомство ранее уже разрешило использование iPhone и iPad для обработки секретной информации правительством страны, проведя всесторонний технический анализ и глубокое тестирование безопасности устройств. Расширив этот аудит, BSI подтвердило соответствие платформы Apple стандартам информационной безопасности всех стран НАТО.Президент BSI Клаудиа Платтнер отметила, что успешная цифровая трансформация возможна только при учёте требований информационной безопасности на этапе разработки мобильных продуктов. По её словам, ведомство подтверждает соответствие iOS и iPadOS требованиям стран альянса, основываясь на результатах предыдущих строгих проверок для немецких государственных структур. Уровень «ограниченного доступа НАТО» (NATO Restricted) является самым низким в иерархии классификации альянса и присваивается информации, разглашение которой может нанести ущерб интересам НАТО.В Apple подчеркнули, что это достижение знаменует собой изменение подхода к безопасности мобильных устройств. Ранее защищённые решения были доступны только правительственным и корпоративным структурам после значительных инвестиций в специализированные разработки. Вице-президент Apple по безопасности Иван Крстич заявил, что компания создала самые безопасные устройства в мире для всех пользователей, и теперь эти же механизмы защиты сертифицированы для работы с данными НАТО. В каталоге НАТО фигурирует так называемая «конфигурация indigo», однако в Apple пояснили, что это лишь техническое наименование, присвоенное BSI в ходе оценки, а одобрение получила стандартная конфигурация устройств. Специализированные защищённые устройства, такие как Bittium Tough Mobile или Sectra Tiger, по-прежнему используются для работы с информацией более высоких уровней секретности.