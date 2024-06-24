iPhone и iPad в России грозит самый серьезный запрет за последние годы



В сети появилась информация о новом законопроекте, который внесен в Госдуму. В случае принятия он грозит большими трудностями для продавцов и покупателей техники Apple в России.



Согласно RG.ru, новый проект предусматривает два строгих запрета, и оба в первую очередь коснутся iPhone и iPad. Авторы предлагают полностью запретить к продаже на территории страны гаджеты без предустановленных российских приложений. Отсутствие на устройстве российского софта обозначается в проекте как его «дискриминация».



Второе требование — запрет на продажу устройств, которые не имеют доступа к RuStore. Apple особо упомянута в пояснительной записке как производитель, установивший запрет на скачивание RuStore и других сервисов «из независимых источников» и навязывающий клиенту собственные приложения и сервисы. В случае принятие закона проблемы могут возникнуть у сетевых, частных продавцов iPhone и iPad, а также у покупателей — поиск нужного гаджета по привлекательной цене может стать непростой задачей.



Напомним, что еще в 2022 году был принят закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, но для устройств Apple там была сделана оговорка («отсутствие технической возможности»). Авторы нового законопроекта Антон Горелкин, Андрей Клишас и другие депутаты утверждают, что представили его как ответ на санкционное давление из-за рубежа.