iPhone и iPad в России грозит самый серьезный запрет за последние годы

Олег

iPhone


В сети появилась информация о новом законопроекте, который внесен в Госдуму. В случае принятия он грозит большими трудностями для продавцов и покупателей техники Apple в России.

Согласно RG.ru, новый проект предусматривает два строгих запрета, и оба в первую очередь коснутся iPhone и iPad. Авторы предлагают полностью запретить к продаже на территории страны гаджеты без предустановленных российских приложений. Отсутствие на устройстве российского софта обозначается в проекте как его «дискриминация».


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Второе требование — запрет на продажу устройств, которые не имеют доступа к RuStore. Apple особо упомянута в пояснительной записке как производитель, установивший запрет на скачивание RuStore и других сервисов «из независимых источников» и навязывающий клиенту собственные приложения и сервисы. В случае принятие закона проблемы могут возникнуть у сетевых, частных продавцов iPhone и iPad, а также у покупателей — поиск нужного гаджета по привлекательной цене может стать непростой задачей. 

Напомним, что еще в 2022 году был принят закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, но для устройств Apple там была сделана оговорка («отсутствие технической возможности»). Авторы нового законопроекта Антон Горелкин, Андрей Клишас и другие депутаты утверждают, что представили его как ответ на санкционное давление из-за рубежа. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+150
Volnorez Uraganov
Сколько там этих приложений которые должны быть обязательно предустановленны , и кому конкретно они принадлежат, видимо этот человек и два-три человека прям очень озабочены этим вопросом ,
58 минут назад
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tellurian
+1458
tellurian
Учитывая не официальный характер поставок, почему они должны выполнять это требование?
Печально, что заплатим за это мы. Покупатели
54 минуты назад
#
Mers
+5191
Mers
Патовая ситуация.
48 минут назад
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