iPhone научился удерживать стабильный интернет в iOS 27

Компания Apple изменила работу сетевых подключений в iOS 27 и iPadOS 27. Обновлённая функция «Помощь в подключении» позволяет интернету работать более стабильно за счёт умного переключения между Wi-Fi и сотовой сетью.Новая опция находится в настройках Wi-Fi и является развитием функции «Помощь в Wi-Fi», которая использовалась в предыдущих версиях iOS. Теперь она получила более универсальное название и, судя по первым бета-сборкам, стала работать очень гибко. Apple заявляет, что система может использовать мобильные данные в дополнение к Wi-Fi, чтобы поддерживать стабильное подключение в ситуациях, когда сеть начинает проседать.Но главное отличие iOS 27 — более умное управление соединением. Ранее система просто переключалась на сотовые данные при слабом Wi-Fi, а теперь ваш iPhone или iPad может комбинировать оба типа подключения для более плавной работы сети. В системе также появляется новое уведомление «Интеллектуальное подключение», когда функция активна.Apple подчёркивает, что цель этого нововведения — минимизировать разрывы соединения при повседневном использовании. Это особенно заметно при навигации, видеозвонках или перемещении между разными сетями, например при выходе из дома или смене локации.