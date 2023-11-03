iPhone побил рекорды продаж

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Компания Apple опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал. За сухими цифрами скрывается примечательный факт — выручка от продажи смартфонов стала рекордной за всю историю Apple.



Айфоны по-прежнему являются основополагающим продуктом для Apple, их доля во всей выручке составила 48,9%. Они принесли компании 43,8 млрд долларов США, что на 3% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Росту выручки способствовал выпуск удачных моделей из линейки iPhone 15.



Продажи компьютеров, напротив, не порадовали, год к году в денежном отношении они снизились на 34% — с 11,5 до 7,6 млрд долларов. Планшеты iPad тоже стали продаваться хуже, выручка от их реализации за год упала на 10% до 6,4 млрд долларов.







Суммарная выручка Apple за отчётный период составила 98,5 млрд долларов, что выше прогнозов аналитиков, но всё же меньше, чем в том же квартале прошлого года, когда компании удалось получить 90,15 млрд долларов. Чистая прибыль — 23 млрд, а прибыль на акцию — 1,46 доллара. По итогам квартала акционеры получат дивиденды в размере 24 центов за акцию.



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