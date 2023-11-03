iPhone побил рекорды продаж

Александр

Фото: Unsplash

Компания Apple опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал. За сухими цифрами скрывается примечательный факт — выручка от продажи смартфонов стала рекордной за всю историю Apple.

Айфоны по-прежнему являются основополагающим продуктом для Apple, их доля во всей выручке составила 48,9%. Они принесли компании 43,8 млрд долларов США, что на 3% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Росту выручки способствовал выпуск удачных моделей из линейки iPhone 15.

Продажи компьютеров, напротив, не порадовали, год к году в денежном отношении они снизились на 34% — с 11,5 до 7,6 млрд долларов. Планшеты iPad тоже стали продаваться хуже, выручка от их реализации за год упала на 10% до 6,4 млрд долларов.



Суммарная выручка Apple за отчётный период составила 98,5 млрд долларов, что выше прогнозов аналитиков, но всё же меньше, чем в том же квартале прошлого года, когда компании удалось получить 90,15 млрд долларов. Чистая прибыль — 23 млрд, а прибыль на акцию — 1,46 доллара. По итогам квартала акционеры получат дивиденды в размере 24 центов за акцию.

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Комментарии

kardigan
+3221
kardigan
Всё держится именно на айфонах и сервисах. Всё остальное вторичное, как бы apple не старалось
2 часа назад в 13:41
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tellurian
+4740
tellurian kardigan
Ноутбуки и планшеты зоологией , но стоят дорого. Нет возможности апгрейда и сразу платить многие не готовы.
На рынке стали появляться хорошие аналоги.
час назад в 14:41
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+192
Gandalf2021
Результат «удачного» менеджмента Кука, который ориентируется на прибыль вместо доли рынка, выпуская очки по $3500 и неапгрейдящиеся ноутбуки по $7200… очень «массовые» продукты, которые по его куковскому разумению, все немедленно ломанутся покупать…
час назад в 14:40
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