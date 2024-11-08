iPhone получит крупнейшее обновление камеры и сенсор с переменной диафрагмой

Фархад



Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что модели iPhone 18 Pro получат обновлённую основную камеру с переменной диафрагмой. Пожалуй, это самое ожидаемое и очень мощное улучшение смартфонов Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В последние годы Apple постепенно совершенствовала камеры в своих смартфонах. Сначала компания реализовала стабилизацию со сдвигом матрицы, затем мы получили сенсоры на 48 Мп и тетрапризму с 5-кратным оптическим зумом‌. Ожидается, что в 2025 году iPhone завершат переход на все сенсоры с разрешением 48 Мп (сейчас телевик на 12 Мп). Ну а следующим значительным обновлением станет введение переменной диафрагмы.

Текущие основные камеры в iPhone 14 Pro, 15 Pro и 16 Pro предлагают фиксированную диафрагму ƒ/1.78. Переменная диафрагма позволит контролировать количество света, попадающего в объектив, для более точной настройки под различные условия освещения.

Куо ссылается на поставщиков Apple Sunny Optical и Largan Precision, которые будут поставлять компоненты камер для будущих ‌iPhone‌ 18 Pro в 2026 году.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Обзор Mac Mini с M4 и M4 Pro: нереальная мощь в компактном корпусе
В устройстве Apple нашли следы AdBloсker. Прощай бесячая реклама?
Исчезли все заметки на iPhone? Нашли способ их вернуть

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также