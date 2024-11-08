iPhone получит крупнейшее обновление камеры и сенсор с переменной диафрагмой

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что модели iPhone 18 Pro получат обновлённую основную камеру с переменной диафрагмой. Пожалуй, это самое ожидаемое и очень мощное улучшение смартфонов Apple.
Текущие основные камеры в iPhone 14 Pro, 15 Pro и 16 Pro предлагают фиксированную диафрагму ƒ/1.78. Переменная диафрагма позволит контролировать количество света, попадающего в объектив, для более точной настройки под различные условия освещения.
Куо ссылается на поставщиков Apple Sunny Optical и Largan Precision, которые будут поставлять компоненты камер для будущих iPhone 18 Pro в 2026 году.