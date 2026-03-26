iPhone с частичкой смартфона vivo хотите? Apple тестирует камеру на 200 Мп

Похоже, Apple всерьёз готовится прокачать камеры iPhone. Причём речь уже не про программные улучшения. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания тестирует телеобъектив на 200 Мп, который может появиться уже в следующем поколении смартфонов.

Главной особенностью такого решения станет крупный сенсор на 1/1,2 дюйма. Для телефонов это почти максимум, особенно для зум-камер. Такой размер даёт не только больше деталей, но и лучшее поведение в сложных условиях: меньше шумов, выше динамический диапазон и более стабильный результат при приближении. Фактически, Apple может впервые сделать телеобъектив, который реально конкурирует с большими камерами.Интересно, что похожие решения уже активно продвигает Oppo — например, в Oppo Find X9 Pro и vivo X300 Ultra установлен перископ на 200 Мп. А Samsung давно использует такие сенсоры в своих Ultra-флагманах. Но Apple, как обычно, не спешит — компания тестирует технологии дольше, зато старается выжать максимум из железа.Стоит отметить, что ранее аналитики Morgan Stanley говорили о подобном улучшении камер ближе к 2028 году. Но свежие утечки намекают на более ранний запуск — возможно, уже в iPhone 18 Pro.